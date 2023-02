Pohlová Kučerová je mistryní ČR v chůzi, Štefko získal bronz v sedmiboji juniorů

Při neúčasti některých ambiciózních borců tentokrát do krajské metropole žádná medaile neputovala, i když mohla. Brousil si na ni zuby běžec Michal Desenský na dvoustovce. Jeho naděje však zhasly smolně hned v rozběhu. Ten svůj sice s přehledem vyhrál, ale následně se dozvěděl, že byl diskvalifikován.

Výsledky hradeckých atletů na halovém MČR v OstravěZdroj: Jiří MarekNejlepšího hradeckého výsledku nakonec dosáhla šestým místem koulařka Johana Coufalová, která to na klubovém facebooku okomentovala takto: „Byl to zvláštní závod celým svým průběhem. Zjistila jsem, že je strašně znát, když člověk takhle dlouho nezávodí. Ani ne kvůli výkonnosti, ale spíš kvůli tomu, s jakou jistotou do závodu nastupuje, jak se dokáže soustředit a udělat aspoň něco technicky správně. Jinak nastoupit a moct házet bez jakéhokoliv zdravotního omezení je neskutečný pocit, strašně mi to chybělo. Závodní atmosféra a parta lidi kolem, to je něco, co se mi za ty dva roky nikde jinde nepodařilo zažít. Do další atletické práce mi to přinese určitě novou chuť a motivaci. Takže doufám, ze nějaké zlepšení do jara ještě přijde a budu moct od závodit venek.“

Sokol Hradec Králové na halovém MČR v Ostravě

6. místo Johana Coufalová (vrh koulí – výkon 12,50m)

8. místo Petr Plašil (vrh koulí – výkon 15,77m)

11. místo Filip Blatník (běh na 200 metrů – čas 22.41)

23. místo Filip Blatník (běh na 60 metrů – čas 7.28)

diskvalifikace Michal Desenský (běh na 200 metrů)

Hradecký koulař Petr Plašil při vrhu.Zdroj: Jiří Marek