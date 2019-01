Nové Město nad Metují – Od 11. do 20. června se v Novém Městě nad Metují uskuteční Světový pohár a paralympijská kvalifikace v lukostřelbě 2016. „Jménem organizátorů i jménem svým všechny srdečně zvu na Stadion generála Klapálka, ale hlavně o víkendu na Husovo náměstí," říká LIBOR ŠNAJDR, předseda organizačního výboru závodu a ředitel pořadatelského SK Nové Město nad Metují.

Libor Šnajdr, Předseda organizačního výboru závodu a ředitel pořadatelského SK Nové Město nad Metují. | Foto: Archiv SK N. Město

Světový pohár handicapovaných lukostřelců se v Novém Městě nad Metují konal již několikrát, čím je letošní ročník výjimečný?

Máme olympijský, nebo chcete-li paralympijský, rok, a ty jsou vždy ze sportovního hlediska specifické. Sportovci mají na vybraných závodech možnost kvalifikovat se na olympijské či paralympijské hry. A to je i případ novoměstského závodu. Lukostřelci zde budou bojovat nejen o body do žebříčku Světové lukostřelecké federace World Archery, ale i o posledních šestnáct kvalifikačních míst do Ria de Janeiro. Navíc jsme posledním před-paralympijským závodem takové velikosti, takže i jistí účastníci Her si u nás budou chtít otestovat formu.

Co to pro vás jako pro pořadatele znamená?

Především značný nárůst počtu účastníků. Přivítáme na 400 reprezentantů a členů realizačních týmů ze 46 zemí celého světa, což je skoro dvojnásobek lidí než při světových pohárech. To samozřejmě klade zvýšené nároky na logistiku celého podniku – ubytování, stravování, transport závodníků a doprovodu, ale i organizaci vlastní soutěže. Navíc jsme si vymysleli jednu specialitu…

Ano, lukostřelci se nově představí na Husově náměstí. To je zajímavý nápad.

Není tak úplně náš. Něco podobného již zkoušeli pořadatelé závodů zdravých sportovců. Třeba ve Francii se už střílelo pod Eiffelovou věží, v Nizozemsku létali šípy přes kanál, v Číně byli lukostřelci na lodi a terče na břehu… My chceme finálovým střelbám družstev i jednotlivců o víkendu dopřát historickou kulisu Husova náměstí. Věříme, že tím, že se takto přiblížíme divákům, získáme lukostřelbě další příznivce. Navíc je připraven i bohatý doprovodný program prakticky po celý víkend. Začínat bude už v devět ráno akcemi pro děti a končit koncertem od šesté hodiny večerní.

Takže Nové Město bude žít lukostřelbou?

Doufáme, že ano. Že Novoměstští vezmou tento podnik za svůj a že si je získá. Vždyť budou mít možnost na vlastní oči vidět absolutní světovou špičku, účastníky paralympijských her.

A nebudou třeba lamentovat na dopravní omezení?

Věřím, že ne. Významným partnerem celé akce, bez jehož účasti by to celé bylo nemyslitelné, je město. A ve spolupráci s ním se podařilo zajistit, aby provoz přes náměstí nemusel být úplně zastaven, a přesto se závody mohly uskutečnit. Navíc jde o víkend, kdy provoz není tak silný. Snad lidé naopak uvítají novou „novoměstskou" atrakci.

Ovšem trochu vám konkuruje filmový Hrnec smíchu…

Nemyslím, že přímo konkuruje. Styčné body vidím především v doprovodných programech obou akcí. A nikde přece není psáno, že by sportovní fanoušci neměli pochopení pro filmovou legraci a naopak. Řekl bych, že se oba podniky mohou celkem pěkně doplňovat a vzájemně i obohatit.

Pojďme se ještě vrátit k samotným závodům. Kromě finále družstev a jednotlivců proběhnou soutěže jako obvykle na Stadionu generála Klapálka?

Ano, zde už to máme takříkajíc natrénované. Pracujeme s osvědčeným týmem lidí. Letos to bude jen trochu náročnější, abychom včas dostali závodníky na sportoviště a zpět do hotelů. Ubytování máme nasmlouvané prakticky od Rychnova nad Kněžnou a Hradce Králové až po Úpici. Handicapovaní mají přece jen určité specifické požadavky z hlediska bezbariérových přístupů, rozměrů dveří a dalších věcí, které třeba zdravého člověka ani nenapadnou.

A co rozdílné stravovací návyky? Očekáváte lidi z celého světa…

To víte, že jsme to museli řešit. Lidé muslimského vyznání nejedí vepřové maso, asiaté zase vyžadují více zeleniny…, snažíme se každému vyhovět. V rámci rozumných možností, samozřejmě. Ale máme ohlasy od účastníků z minulých let, že se u nás vždy cítili jako doma. Což nás samozřejmě těší a věříme, že to z jejich strany není jen zdvořilost…

Ruku na srdce, co rozhodlo, že se tak ohromný podnik světového významu podařilo dostat do malého města uprostřed Evropy?

To víme celkem přesně. Řekl nám to technický delegát, který byl u nás na závodech i vloni. Údajně díky našim zkušenostem a celé řadě výborně zvládnutých akcí. Do finálního výběru jsme se dostali my a Peking, tam ale organizaci velkých závodů vždy zajišťovali cizinci. Tentokrát to chtěli zkusit vlastními silami a nebyla jistota, že by to udělali dobře. S námi prý naopak byla vždy absolutní spokojenost a za posledních pět let jsme pokaždé patřili k nejlepším pořadatelům. Takové uznání samozřejmě potěší a jsme moc rádi, že našemu regionu můžeme znovu udělat reklamu. Už před dvěma lety jsme finálový závod ze stadionu streamovali šesti kamerami a pouštěli obrázky do celého světa.

Střelecký závod má svůj typický rytmus – po jednotlivých sériích vzniká časová prodleva, kdy se počítají výsledky. A v té době můžeme vysílat jako náhradní program záběry z Nového Města nad Metují a okolí. Ukážeme světu Ratibořice, Českou Skalici, Náchod, Opočno… myslím, že náš kraj se má čím pochlubit.

Co se přeje lukostřelcům? Dobrý vítr?

Raději bezvětří!

Tak přejeme Světovému poháru a paralympijské kvalifikaci v lukostřelbě 2016 v Novém Městě nad Metují bezvětří a ať se všechno vydaří!

Jménem všech organizátorů i jménem svým vám děkuji a všechny srdečně zvu na Stadion generála Klapálka, ale hlavně o víkendu na Husovo náměstí. Přijďte se podívat na světovou premiéru! Bližší informace o soutěži a kompletní program celé akce najdete na www.sportklub.cz. Monika Bartošová