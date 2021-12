Královští sokoli mají co napravovat. Za prvé v prvním vzájemném utkání sezony na slezské palubovce inkasovali krutý debakl 59:112, byť byli bez špílmachra Stamenkoviče. Za druhé ve čtvrtek především v prvním poločase (23 bodů) střelecky vyhořeli v Kolíně, kde nakonec prohráli 68:86.

Opavští tradičně okupují místo za gigantem z Nymburka, kterého však letos dokázali porazit, což byl nesmírně cenný skalp, ovšem v posledním střetnutí před reprezentační přestávkou nečekaně prohráli s Olomouckem. Ve čtvrtek nehráli.

Hradecké basketbalisty (v bílém Lukáš Kantůrek) čeká těžký souboj se Šiřinou (č. 24) a spol.Zdroj: Luboš Lorinc

Dlouholetým tahounem týmu je Jakub Šiřina, jenž se nyní loučil s reprezentačním dresem. Slezané se také mohou pyšnit širokou rotací hráčů a velkým počtem trojkových ostrostřelců. Letos navíc posílili i pod košem, kde řádí vysoký švédský pivot Markusson (12,2 bodů + 12,5 doskoků na utkání).

Sokoli drží v KNBL osmou příčku, která jako poslední zaručuje postup do nadstavbové skupiny A1. K její udržení ale potřebují zabrat a využít co nejvíce z velké porce domácích zápasů, které je do konce základní části čekají. Z osmi zbývajících duelů se hned šestkrát představí v Třebši.

„Po posledním velmi nevydařeném utkání v Kolíně potřebujeme zvednout hlavy, což proti silné Opavě bude těžké. Nicméně domácí hala by nám měla pomoct se špatnou střelbou, která nás v Kolíně potopila. Budu chtít po hráčích i větší akci a agresivitu na obou polovinách hřiště. U Opavy si tradičně musíme pohlídat Šiřinu, ale i Markussona pod košem. Nicméně s jejich širokou rotací hráčů se může bodově chytit kdokoliv. V utkání bude velmi důležitá dobrá obrana,“ říká před zápasem hradecký trenér Lubomír Peterka.