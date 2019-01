Náchodsko/ Prvoligovou premiéru v letošním ročníku I. ligy národní házené žen si odbyly ženy Rubeny Náchod i Krčína.

SK Rubena Náchod - TJ Sokol Rokytnice 14:16 (5:8). Úvodní zápas nového ročníku 1.ligy národní házené žen se domácímu celku nevyvedl podle jeho představ. Po jedenácti letech chtěly dokázat, že jsou schopni se zařadit mezi elitní celky. To se jim vcelku podařilo, bohužel však bez bodového efektu. V oboustraně nervózním úvodu se domácí Rubena ve 4. min. poprve a naposledy ujala vedení. V 8. min. už soupeř vedl 3:1, v polovině první půle ale ještě domácí děvčata srovnala na 4:4. Pak je ale totálně zradila střelecká muška. Neskutečné množství nastřelených tyček hosté dokázali zkušeně trestat. A to ještě Václavková zlikvidovala dva pokutové hody. Po přestávce domácí ženy zmobilizovaly síly a v 7. min. snížili na 9:10. Vypadalo to na zvrat v utkání, pak se však opakoval scénař z prvního poločasu. Třináct minut před koncem utkání soupeř vedl již 14:10 a domácí hráčky pak stačily jen korigovat výsledek. Rozhodčí Liška nařídil v průběhu utkání celkem šest pokutových hodů. Hosté proměnili ze čtyř jediný, domácí ze dvou ani jeden.

K dalšímu utkání zajíždí náchodská Rubena na horkou půdu do Hlinska.

Sestava a branky Náchoda: Václavková - Plundrová, Líbalová, Vítková, Štefanová, Suchánková - P. Školníková (4), Horáková, Dlohošková, T. Školníková (3), Vintrová (7).

Sokol Krčín – HK Hlinsko 16:17 (9:6). V prvním kole ročníku 2008/09 přivítaly krčínské ženy na domácím hřišti družstvo HK Hlinsko. Premiéru v tomto utkání měla trenérská dvojice V. Zákravský a J. Fišer. Od začátku zápasu bylo jasné, že to bude vyrovnané utkání. První poločas byl plný nepřesností na obou stranách, ale i přesto si domácí hráčky vypracovaly slušný třígólový náskok do druhé půle. V druhé části zápasu ale Krčín vinou nepřesné střelby o nadějný náskok přišelia soupeř se dostal do jednobrankového vedení, které si v závěru zápasu takticky udržel. Dobrý výkon podala brankářka Šefcová. Velkým zklamáním je výkon útoku v druhém poločase, kdy nepřesnou střelbou a zbytečnou nervozitou přišly domácí hráčky o vedení v zápase. Utkání řidil nepřesný rozhodčí Bláha.

V neděli zajíždějí krčínské ženy k prestižnímu derby do Dobrušky.

Sestava a branky Krčína: Šefcová, Štěpánová – Štefková, Balážová, Petruželková, Šimůnková – M. Marková (9), Fišerová (4), Zimlová (2), Vecková (1), Poláčková, Paarová.

Další výsledky 1. kola: Přeštice – Spoje Praha 14:16 (6:5); Žatec – Modřany 7:13 (3:9); Tymákov – Chomutov 13:14 (9:5; Studénka – Dobruška 9:22 (4:11).

(miv, vz)