Zlatá Samková z Her v Soči 2014 opanovala kategorii olympijských sportů, mistr volantu Kopecký byl králem neolympijských. Kolektivem desetiletí se staly hradecké basketbalistky, přezdívané Lvice, mládeži vládli hokejisté Mountfieldu HK.

Snowboardcrossařka Eva Samková.Zdroj: ČTK„Za rok 2020 se neuskutečnilo vyhlášení Sportovce roku, jelikož se kvůli covidové pandemii nekonala řada sportovních soutěží. V návaznosti na to jsme se rozhodli ocenit Sportovce desetiletí,“ vysvětlil Jiří Pekař, předseda Všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje.

