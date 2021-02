Výprava skeetařů bude nabírat tréninkové objemy ve španělské Malaze.

Od soustředění ve španělské Malaze si skeetaři Dukly Hradec Králové hodně slibují. Tomáš Nýdrle bude na květnovém mistrovství Evropy usilovat o účastnické místo pro olympijské hry v Tokiu. Stejně tak Martina Skalická (na snímku). | Foto: archiv

Apartmány, střelnice, obchody s potravinami. Tahle místa budou pro skeetaře Dukly Hradec Králové styčnými body blížícího se soustředění v Malaze. Za teplem vyrazí na deset dní (4. - 14. února) ještě s dalšími reprezentanty. Děkovat mohou ve složité době záslužné práci střeleckého svazu. ,,Standardně jsme létali na Kypr. Jenže tam je pobyt podmíněný týdenní karanténou. Byla by to hrozná ztráta času. Tu si nemůžeme dovolit. Hledali jsme proto jinou destinaci. Vyšlo Španělsko, kam se dá cestovat s negativním PCR testem. Mělo by tam být kolem dvaceti stupňů Celsia, tedy ideální klimatické podmínky,“ objasňuje volbu reprezentační kouč Petr Luštický.