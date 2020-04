,,Odvedli skvělou práci. Jsou tu ale i další,“ říká s pokorou dlouholetý trenér Dukly Hradec Králové, jenž s kolegy z klubu momentálně pracuje na restartu střelecké sezony.

Jako jedni z prvních měli střelci možnost vrátit se k plnohodnotnému tréninku. Velká akce je ale zatím v nedohlednu. Jaký jste stanovili plán?

Kluci se připravují na střelnici od prvního dne, kdy to bylo možné. Je to samozřejmě zvláštní. Cíl a ladění formy bylo vždy podřízené důležitosti závodů. Za současné situace se ale nedá nic jiného dělat. Čekáme, kdy nám bude povoleno uspořádat alespoň domácí závody pro ty nejlepší. Mezinárodní akce jsou zatím opravdu v nedohlednu.

Je složité v tomto období ladit objemové dávky?

Postupně se zvyšují. Pauza byla třítýdenní. Po měsíci a půl tréninku by se správný cit, míření a další věci s tím spojené měly navrátit k normálu.

Coby reprezentační kouč jste byl v jednom kolotoči. Závody, tréninky, cesty do zahraničí. To všechno najednou odpadlo. Prospěla vám v tomto směru koronavirová pauza?

Každý, kdo se věnuje sportu na vrcholové úrovni, ví, že to obnáší spoustu času na úkor rodiny. Z ničeho nic tu byly volné víkendy. Člověk nikam nemusel. Byl tu prostor si řadu věcí užít s nejbližšími. S manželkou a dětmi jsme také dodělali resty na zahradě. Za normálních okolností bychom se k tomu nedostali.

Zpět ke střelbě. Mistrovství Evropy, kde se měly rozdělovat poslední kvalifikační místa pro olympijské hry v Tokiu, bylo přesunuto na září. Myslíte, že se uskuteční?

Je možné, že se ho nedočkáme. Měla to být stěžejní akce před olympiádou. Rozhodne se koncem května, zda bude či nikoliv.

Zmínil jste možnost pořádání závodů pro českou špičku. Upínáte se tedy k 8. červnu, kdy by se mohly začít smět konat sportovní akce s účastí do padesáti osob…

Chceme toho samozřejmě využít. Je ale jasné, že bychom disciplíny skeet a trap museli rozdělit. Závody by se musely pořádat zvlášť. Přinese to organizační komplikace pro pořadatele, zvýšené budou i náklady. Jiné cesty ale není. Reprezentanti by neměli vypadnout ze soutěžního zatížení. Trénink je základ, závod vám ale nic nenahradí.

Máte za sebou sezonu snů. Tomáš Nýdrle se stal mistrem světa, Jakub Tomeček mistrem Evropy. Úspěchy jste slavili i na Evropských hrách a rovněž v soutěžích družstev. Skeetaři zkrátka udělali díru do světa…

Byl to fakt povedený rok. Máme teď vynikající generaci v ideálním střeleckém věku. Získali jsme také dvě kvalifikační místa pro OH v Tokiu (kromě Tomečka ho vystřílela také Barbora Šumová - pozn. red.). Ještě to chtělo druhý kvóta plac pro Tomáše. Moc by si ho zasloužil.

Možnost by ještě měla přijít, ne?

Šance vždycky žije. Teď bude záležet jen na světové federaci, jestli při případném konání záříjového ME vypíše kvalifikační místa nebo to nechá až na příští rok. Může se totiž stát, že řada zemí na podzim své závodníky kvůli hrozbě pandemie na šampionát nevyšle.

Pro laika je trochu s podivem, že úřadující světovým šampion nemá účast na olympiádě jistou…

Je to zvláštní. Na mistrovství světa se prostě místo neudělovalo.

Neexistuje prý ani šance, že by dostal divokou kartu na základě postavení ve světovém žebříku…

Bohužel. Musí si to vybojovat sám. Kartu dostane střelec, který je sice v žebříčku nejvýše, ale musí být ze země, která účastnické místo v dané disciplíně ještě nemá. A to náš případ není. Nedá se s tím nic dělat. Zjistili jsme to až v nominačním dodatku, je to svým způsobem hrozná nespravedlnost. Bodů za titul získal strašně moc. Není to však nic platné.

Nýdrle přesto všude prohlašoval, že by titul mistra světa za účastnické místo na olympiádě nevyměnil. To je sympatické, že?

Ani se mu nedivím. Tomáš je vůbec prvním Čechem, který to na skeetu dokázal. Právem si vysloužil ocenění Střelce roku 2019.

V čem podle vás udělal největší pokrok? Dříve končíval těsně za stupni nejvyššími.

S přibývajícími roky je stále vyzrálejším závodníkem. Posbíral spoustu zkušeností, je v ideálním střeleckém věku. Výrazně mu prospívá i spolupráce s osobním koučem a bývalým skvělým skeetařem Janem Sychrou. A je tu i další fakt.

Povídejte…

V posledních letech přitekly do reprezentace i potřebné finance. Mohli jsme si tak dovolit s větším počtem lidí objíždět světové soutěže od samotného začátku sezony. Tedy někdy od února. To je pro srovnání se špičkou obrovsky důležité. Reprezentanti se otrkali. Věděli, jak se na závod připravit po náročném cestování, co vyžaduje aklimatizace, jak reagovat na časové posuny. Tohle všechno hraje obrovskou roli. Přišly úspěchy, na které bychom hrozně rádi navázali.

Můžete se pochlubit i zlatem z týmové soutěže na ME v Lonatu, kde Nýdrleho s Tomečkem doplnil nadějný mladík Jaroslav Lang. Překvapil vás počin hradeckého mladíka v seniorské kategorii?

Jarda si o nominaci na šampionát řekl vynikajícím výkonem v závodě Světového poháru ve Finsku, kde skončil sedmý. Tímhle výsledkem si to prostě zasloužil. Při stanovení nominace se snažím držet zásady fair play. Kluci, i ti mladší, musí vědět, že když budou dobří, šanci dostanou. Langovi to sice v individuálním závodě nevyšlo, ale v soutěži družstev důvěru splatil. V týmech v současné konkurenci není vůbec jednoduché udělat medaili, natož zlatou.

Ústup ze slávy naopak zaznamenal další střelec Dukly Miloš Slavíček. Co se děje s evropským šampionem z roku 2017?

Miloš poslední dobou bojuje s problémem, že je strašně dobrý v tréninku těsně před závodem, ale pak se mu začne lepit smůla na paty. Na jednom z prvních letošních závodů v Kataru to konečně prolomil. Byl z toho nádherný nástřel 124 terčů ze 125. Ve finále skončil třetí. Chytil slinu, měl patřičné sebevědomí. Jenže přišel koronavirus a nucená přestávka… Každopádně stále patří mezi top střelce, s nimiž reprezentace počítá.

Máte tedy při nominacích hlavu pořádně zamotanou, že?

Jakub Tomeček a Tomáš Nýdrle jsou momentálně jasní. Řeší se třetí do party. Roli hraje cit, odhad, důvěra, aktuální forma. A také prostředí, kde se závod koná. Každá střelnice má svá specifika. I to může kolikrát rozhodovat.

Na svazu vás museli za loňskou sezonu plácat po ramenou. Poznal jste to i na prémiích?

(směje se) Tabulky musely jít stranou. Sezona byla úspěšná i pro ostatní střelecké disciplíny. Nejen pro skeet. Prémie nám musely být zákonitě pokráceny, na všechny by se jinak nedostalo.

Úspěchy zavazují. Cítíte to i vy osobně?

Tlak i očekávání budou velká. Obzvláště po tak vydařené sezoně. V naší branži je to kolikrát i o štěstí. Přeju si, aby nám zůstalo v důležitých okamžicích nakloněno.