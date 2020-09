„Pevně věřím, že se na rozdíl od té minulé tato sezona dohraje celá. Sice se pravděpodobně rozjíždí druhá vlna Covid-19, chceme ale sehrát co nejvíce zápasů pod operativně vytvářenými bezpečnostně-zdravotními pravidly, v souladu s nařízeními státu,“ říká guvernér soutěže Daniel Kurucz.

Vedení ligy je připraveno i na možné komplikace spojené s pokračující epidemií.

Na startovní čáře je tradičně i letos východočeské duo Hradec Králové - Trutnov.

Lvice se budou chtít znovu prát o medailové příčky, jejich kádr ale spíše oslabil. Největší ztrátou je šestatřicetiletá pivotka Petra Kulichová, která se rozhodla ukončit kariéru. Kádr opustily i Chorvatka Josipa Buraová a Kateřina Zavázalová, obě s největší pravděpodobností taktéž ukončily profesionální kariéru.

Místo nich přišla Alžběta Levínská z Pardubic a dle no-vých zpráv by se měla vrátit i zkušená Renáta Březinová.

Sobotní utkání hradeckého týmu s brněnskými Žabinami je ale kvůli karanténě hostujícího celku odloženo.

Trutnovská Lokomotiva už tak vysoké ambice nemá, na rozdíl od rivalek si ale zahraje už o tomto víkendu. V neděli od 17.00 doma přivítá KP Brno. Jedinou posilou pro nový ročník je Kanaďanka Meg Wilsonová, jež na sebe upozornila už v generálce na sezonu proti SBŠ Ostrava. Při výhře 66:64 zaznamenala nejvíce bodů týmu (15).

Celou soutěž tentokrát odehraje i euroligový tým USK Praha, který bude znovu největším favoritem a bude útočit na jedenáctý titul v řadě (celkově třiadvacátý). V základní části se utká dvoukolově každý s každým. Do nadstavby se liga rozdělí na dvě skupiny: týmy na 1. až 4. místě si zahrají o nasazení do play off, celky na 5. až 10. příčce čeká boj o zbylé čtyři pozice ve vyřazovací fázi.

Účastníci RENOMIA ŽBL 2020/21: Sokol Hradec Králové, Lokomotiva Trutnov, USK Praha, KP Brno, Žabiny Brno, Slavia Praha, Chomutov, Ostrava, Slovanka, Chance U19 Strakonice.