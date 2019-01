Náchod – Vítězný vstup do nové sezony zaznamenali o minulém víkendu prvoligoví házenkáři Náchoda, kteří dokázali zvítězit na horké půdě karvinské rezervy. Ani jejich domácí premiéra však nebude snadná, v sobotu odpoledne je čeká Bystřice pod Hostýnem, jež podle slov náchodského trenéra Petra Šulce bude patřit k favoritům soutěže.

Ilustrační foto | Foto: Lukáš Hloušek

Sice už máte za sebou první utkání nové sezony, pojďme ale po stopách vašich příprav na ročník 2013-2014?

Přípravu na novou sezonu jsme začali už koncem července, přesně 29. v pondělí. Měli jsme to naplánované tak, že to bude do začátku mistrovské soutěže přesně osm celých týdnů.

Jak samotná dvouměsíční přípravná fáze probíhala?

První tři týdny jsme se výhradně věnovali hrubé přípravě a oproti předcházejícím rokům jsme ji trochu změnili.

V čem?

Důraz byl kladen na vyšší intenzitu, využívali jsme k tomu venkovní hřiště i další terén v okolí Náchoda. Při tréninku 4x týdně jsme na konci třetího týdne začali volně přecházet do haly, kde jsme přípravu rozdělili na kondiční a herní. Hned na konci čtvrtého týdne jsme uskutečnili třídenní víkendový výcvikový tábor, který jsme čistě zaměřili na herní stránku, takže jsme úplně vynechali kondiční část. K té jsme se ale vrátili hned po výcvikovém táboře.

Kolik jste toho stihli před začátkem soutěže odehrát?

První utkání jsme sehráli s Mladou Boleslaví právě během třídenního výcvikového tábora, ale ty jsme brali spíše jako zpestření. Poté následovala utkání v polské Swidnici a ve Wroclawi. Obě tato utkání bych vyhodnotil vzhledem ke kvalitám soupeře jako velmi přínosná, protože polská házená je podle mého názoru o stupínek výše než česká. Zde jsme tedy dokonale odhalili to, na čem bychom ještě měli pracovat. Poté jsme absolvovali další utkání ve Swidnici a následně k nám přijel Jablonec. Poslední herní test měl být opět ve Swidnici, jenže ta vinou množství zraněných hráčů utkání odvolala, takže ke generálce nám posloužilo pohárové střetnutí v Havlíčkově Brodě, které jsme papírově měli vyhrát a i vyhráli, ale po dost utrápeném výkonu.

Doznal nějakých změn samotný kádr?

Nedoznal, ale bohužel se v letošním roce potýkáme s velkou smůlou, kdy se nám vůbec nevyhýbají zranění. Dlouhodobě nám chybí Honza Lojda, který je po operaci křížových vazů, v přípravě nemohl jít do plného zatížení Ondra Balcar, který se nám asi navíc v závěru přípravy definitivně zranil. Martin Vítek trpí dlouhodobou ztrátou sportovní motivace. Navíc je po operaci Martin Hlaváček, a ten začal trénovat a připojil se k mužstvu až minulý týden. Naše situace tedy není vůbec dobrá, protože na začátku letošní sezony je to trochu extrémní.

Jak se toto všechno promítne do sestavy?

Musíme změnit herní role hráčů v tom smyslu, že budou muset ustoupit z toho, na co jsou zvyklí a budou si zvykat na jiné prostory. Až na výjimky máme kádr velice mladý, a to bych řekl, že v této soutěži není taková výhoda.

Co ambice vašich soupeřů? Máte nějaké signály z ostatních klubů?

Podle mého bude herní kvalita letošního ročníku podstatně vyšší než vloni, protože mužstva, která se do této soutěže dostala z nižších soutěží, ať je to rezerva Dukly, Tatran Bohunice nebo Dvůr Králové, jsou kvalitativně výše než loňské týmy Ústí nad Labem nebo Olomouce. Jinak se vysokými ambicemi netají Nové Veselí, Litovel, Strakonice paradoxně posílené o bývalého Náchoďáka Duška, a určitě na tom budou dobře také Bystřice pod Hostýnem s Chodovem.

V předcházejících ročnících byl problém velkého počtu sestupových míst, bude tomu tak i v této sezoně?

Podle soutěžního řádu by měla sestupovat mužstva dvě a vítěz by měl jít automaticky do extraligy.