Do Hradce Králové si pro třináctou výhru v sezoně přijely hráčky suveréna soutěže USK Praha, trutnovská Kara zase mířila na palubovku KP Brno, tedy čtvrtého týmu tabulky.

Renomia ŽBL, 15. kolo

Sokol Hradec Králové – USK ZVVZ Praha 65:95 (8:24 30:55 49:79)

Body: Čuperková 16, Dautovićová 13, Velichová 9, Šotolová 8, Matušková a Bolardtová 6, Vlčková 4, Fišerová 3 – Jonesová 31, Stankovićová 12, Oblaková 10, Condeová 8, Bálintová a Hanušová 7, Thomasová 6, Vyoralová a Voráčková 4, Šípová a Sklenářová 3. Rozhodčí: Baloun, Peterková, Kalabínová. Fauly: 20:18. Trestné hody: 18/13 – 22/18. Doskoky: 34:50. Trojky: 8:3. Diváci: 99.

Slovinská reprezentantka v barvách Hradeckých lvic: smělý cíl i koš jako v NBA

Favorit duel ovládl rozdílem třiceti bodů, přesto se domácí celek neměl za co stydět. „S výsledkem musím být spokojená – sedm hráček z devíti, které do utkání nastoupily, bylo velmi mladých: od sedmnácti do dvaadvaceti let. Líbilo se mi, že jsem, hlavně v útoku, viděla v jejich hře velkou odvahu. Samozřejmě, že jsme se nevyhnuli většímu počtu ztrát, ale s tím musíme u tak kvalitního soupeře počítat,“ chválila svůj tým trenérka Lvic Romana Ptáčková.

Zdroj: Youtube

Hodnocení trenérky soupeře - Natália Hejková: „Myslím si, že to byl z naší strany slušný výkon, zejména potom, co jsme absolvovali tento týden - dva celé dny jsme byli na cestách a jsme dobití jak sedláci u Chlumce. Nejdůležitější pro nás bylo koncentrovat se na zápas a to se nám, myslím, podařilo.“

K dalšímu utkání Hradec vyrazí v sobotu na palubovku brněnských Žabin (17.00).

KP Brno – Kara Trutnov 85:49 (26:15, 47:29, 73:35)

Body: Dudáčková 21, Aklová 16, Malíková 13, Stejskalová 12, Kucowski 6, Fadrhonsová a Hadačová 6, Koppová 5 – Králová 16, Rylichová 8, Potočková 6, Kozumplíková a Vítová 5, Šmahelová 4, Hajnová 3, Finková 2. Rozhodčí: Kapaňa, Křičková, Nehoda. Fauly: 14:19. Trestné hody: 22/15 – 12/11. Doskoky: 63:30. Trojky: 6:6. Diváci: 350.

Opět odloženo! Ani napodruhé Sokoli nevzlétli. Covid tentokrát napadl jejich tým

„Soupeři gratuluji k vítězství. My s tak vysokou porážkou spokojeni nejsme. Pozitivem byl náš vstup do zápasu s dobrou obranou a z toho pramenícími zisky. Jenže se pořád trápíme s úspěšností střelby, šestadvacet procent je strašně nízké číslo. Mrzí mě hodně negativní třetí čtvrtina, naopak družstvo chválím za vyhranou poslední desetiminutovku. Musíme se těšit i z takových maličkostí stejně jako z toho, že se po více než roce na hřišti objevila uzdravená Katka Kozumplíková,“ hodnotil úvodní duel v novém roce trenér Kary Michal Martišek.

Hodnocení asistenta trenéra soupeře - Jakub Nevrlý: „Při našem vlažnějším vstupu jsme nechali Trutnovu pár otevřených pozic. Rychle se však ukázala síla našeho týmu, byť jsme byli oslabeni o několik zraněných hráček z obvyklé rotace. Ale zase dostala větší příležitost juniorka Veronika Koppová. Po přestávce nás Trutnov chvilku překvapil zónou, předržovali jsme míč. Alespoň před středou víme, na co se v tréninku zaměřit.“

Zdroj: Youtube

Už ve středu se oba soupeři potkají znovu. Tentokrát v Trutnově u příležitosti dohrávky 6. kola (19.00).

Aktuální tabulka Renomia ŽBL



1. USK ZVVZ Praha 13 13/0 100.0%

2. Žabiny Brno 9 8/1 88.9%

3. Sokol Hradec Králové 14 11/3 78.6%

4. KP Brno 14 10/4 71.4%

5. BLK Slavia Praha 12 8/4 66.7%

6. Basket Slovanka 12 5/7 41.7%

7. Levhartice Chomutov 12 3/9 25.0%

8. SbŠ Ostrava 12 2/10 16.7%

9. Kara Trutnov 12 1/11 8.3%

10. BK Strakonice 12 0/12 0.0%