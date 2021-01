Královští sokoli teď mají o jednu výhru více než jejich východočeský rival, ale vůbec nic to neznamená. Střed tabulky je nesmírně zhuštěný a boj o elitní osmičku bude ještě hodně dramatický.

„Jsem šťastný za celý tým, že máme dvě vítězství doma v řadě. Od začátku jsme hráli agresivně, pomáhali si v obraně i útoku. Je super porazit Svitavy, které teď mají dobré zápasy a jdou nahoru,“ neskrývá radost hradecký křídelník Filip Halada.

„Byl to těžší zápas než ve středu s Brnem. Přece jen jsme narazili na tým, který byl na vlně a má v kádru zkušenější hráče, což se i ukázalo. Bylo to vyrovnané, i ve statistikách, v podstatě rozhodla až závěrečná část, kdy jsme si udržovali mírný náskok. Trefili jsme pak důležité koše proti zóně, což bylo podle mě klíčové. I tak si myslím, že to je zasloužené vítězství,“ domnívá se Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

Jeho protějšek Lukáš Pivoda byl zklamaný. „Duel jsme si prohráli na obranné polovině, dostali jsme 44 bodů zpod koše. Je jedno, jestli máme nižší hráče než Hradec, ale bohužel jsme byli měkcí a dostatečně nebojovali. Do toho nám ve druhé půli odešel útok, hráli jsme skoro každý sám a chtěli to zlomit trojkami, i když jsme si řekli, že chceme atakovat vnitřní prostor,“ hledá trenér Turů příčiny porážky.

„Rozhodly detaily - každé odstavení, nějaká ztráta, špatná obrana v protiútoku. Hradec využil všechny naše chyby a nás to stálo vítězství,“ myslí si svitavský hráč Marek Welsch.

Další východočeský zástupce z Pardubic na domácí palubovce porazil Brno 86:73.

Královští sokoli Hradec Králové – Dekstone Tuři Svitavy 87:79 (27:22, 48:47, 68:64). Body: Halada 19 (10 doskoků), Lošonský 18, Sedmák 13, Stamenkovič 13, Barač 10, Koloničný 6, Šoula 6, O. Peterka 2 – Svoboda 17, Welsch 13, Bujnoch 12, Johnson 12, Marko 10, Slezák 8, Dragoun 7. Rozhodčí: Kučírek, Scholze, Zatloukal. Trojky: 9:10. Trestné hody: 24/16 – 12/11. Doskoky: 38:36. Fauly: 16:21. Pět os. chyb: 0:1 (Bujnoch). Bez diváků.



Další výsledky: Ústí nad Labem – Kolín 80:106, Ostrava – Děčín 88:81, Pardubice – Brno 86:73, Opava – Nymburk (27. ledna), USK Praha – Olomoucko odloženo.



Pořadí: 1. ERA Basketball Nymburk (94.1), 2. BK Opava (93.3), 3. USK Praha (62.5),4. BC Geosan Kolín (56.3), 5. Basket Brno (50.0), 6. Královští sokoli Hradec Králové (44.4), 7. BK JIP Pardubice (42.1), 8. Sluneta Ústí nad Labem (41.2), 9. BK Armex Děčín (41.2), 10. Dekstone Tuři Svitavy (38.9), 11. NH Ostrava (29.4), 12. BK Olomoucko (12.5).