Na konci první půle druhého čtvrtfinále v Kolíně vyřešil své naštvání tím nejhorším možným způsobem. Vypálil ji Pekárkovi pěstí. Kapitán Beksy KAMIL ŠVRDLÍK jeho záměr absolutně nečekal.

Jak jste viděl situaci na hřišti, která předcházela incidentu?

V tu dobu jsem byl na střídačce a jelikož se to odehrálo na naší obranné polovině, tak jsem byl nejdál. Viděl jsem, jak T.J. Dunans padá, a pak zůstal ležet na zemi. Držel se za obličej a nevstával. Celá naše lavička netušila, co se přihodilo. Protestovali jsme, nicméně, když jsem pak viděl záznam v televizi, tak si myslím, že se nic tak hrozného nestalo.

Dunans se rozhodl Pekárkovi pomstít a fyzicky ho napadl. Co na to říkáte?

Ze strany Dunanse se jednalo o neadekvátní reakci.

Když se k němu vydal, čekal jste, že ho napadne?

Že mu dá pěstí nikdo z nás ani na kolínské straně absolutně nečekal. Vypadalo to nevinně. Říkal jsem si O.K. nic se nestalo, T.J. vstal, jedeme dál. Nebyl ani navenek rozčílený. Pak jsem myslel, že mu jde jen něco pěkně od plic říct.

Dalo se tomu zabránit?

Škoda, že v tu chvíli nebyl blízko kolem něho někdo z nás, který by ho stačil zastavit a uklidnit. Z televizního záznamu jsem se ujistil v tom, že tomu šlo těžko zabránit. Udělal tři, čtyři kroky a už to bylo.

Jak svůj zkrat vysvětloval?

Podal nám to tak, že ho Pekárek ve cloně trefil úmyslně do obličeje. Prý to cítil jako nevybíravý zákrok. No a on, když má svoji pravdu, tak se za ní bije. Tentokrát bohužel doslova.

Aniž bych chtěl dělat Dunansovi alibi, neměli rozhodčí přerušit hru, když jim na zemi ležel hráč?

Jeden z rozhodčích byl přímo u toho a ukazoval mu, že se má zvednout, ve smyslu, že to nic nebylo. Právě proto jsme z lavičky gestikulovali, protože nevstával. Ale pokračovalo se ve hře. Nevím jaká jsou pravidla pro podobné situace, každopádně mohlo být to rozhodnutí citlivější. Nevím, třeba by zmírnilo dopady jeho zloby.

Mluvil jste s Dunansem po uklidnění vášní?

V poločasové přestávce jsme to neřešili. Soustředili jsme se pouze na hru. Po zápase jsem se ho ptal, co ho k tomu vedlo. Nemělo cenu mu dávat nějakou přednášku, protože on už věděl, že to přepískl. A také už tušil, že si z toho ponese následky. Dostane za uši od vedení a také trest od disciplinárky.

Vy jste také horká hlava, ale tohle by vás asi nenapadlo?

To asi ne (rozesměje se). Kdybych měl vnitřní pocit, že mě někdo schválně zfauloval, skončil bych u toho, že bych někomu pěkně vynadal. Byla by z toho technická chyba, možná by nás to stálo šestku, ale pokračoval bych. Nebo bych si na něj počkal v dalším souboji a naložil mu.

Ještě před tímto excesem, jste zažil nesprávný verdikt sudích. V souboji jste dostal do obličeje ale faul byl odpískán vám. Vaše reakce? Pouhé odplivnutí…

Jasně byl jsem vytočený. Hraje se však play off. To se musí hodit za hlavu a neoslabovat zbytečně tým. Na druhou stranu chápu všechny kluky na palubovce. Každý si potřebuje v tak vypjatých zápasech ulevit. Nicméně to, co předvedl T.J. je daleko přes čáru.

Souvisí to i s tím, že jste prvním rokem kapitánem Beksy a musíte jít svým kolegům příkladem?

Podle tradice nejstarších hráčů jsem vyfasoval kapitánskou pásku po Po Radku Nečasovi. Je pravda, že dříve jsem uměl pěkně vypěnit, ale to jsem neměl takovou zodpovědnost. Letos se fakt krotím, i když je těžké se někdy udržet. V té to sezoně jsem schytal jedinou technickou, a to ještě za pouhé mávnutí ruky.

Navíc na osobní výlevy asi nemáte čas, protože vaším úkolem je krotit spoluhráče?

(úsměv) Jen některé. Zrovna T.J. jsem musel několikrát uklidňovat. Kolikrát reaguje vznětlivě. Nicméně do této doby dostával jen technické chyby. Navíc pramenily spíše z toho, že mu rozhodčí pořádně nerozuměli. Několikrát se mi ho podařilo zastavit. Proto přemítám, jestli bych ho stačil zastavit, kdybych teď byl na hřišti…

Poslední věc. Jak už to bývá v diskuzích se objevily spekulace o rasistickém útoku.

Absolutní nesmysl. Prý mu Pekárek nic neřekl, na tož rasistického. To se děje jenom ve fotbale (smích).