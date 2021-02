Dalšího obřího úspěchu dosáhl v noci z úterka na středu český ženský tenis. Čtyřiadvacetiletá Karolína Muchová, rodačka z Olomouce, si na prvním grandslamu sezony v australském Melbourne vyšlápla na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, přes kterou po famózním obratu prošla už do semifinále turnaje.

Zatímco již se s pavoukem rozloučily české superstar Karolína Plíšková i Petra Kvitová a v osmifinále skončila také cesta nadějné Markéty Vondroušové, dcera bývalého fotbalisty Josefa Muchy zažila největší úspěch dosavadní kariéry.

Co na její jízdu turnajem říká předseda tenisové Lokomotivy Trutnov Oldřich Martinec?

A jak vidí šance Muchové v semifinále? To vše a mohou dalšího prozrazuje v rozhovoru pro Krkonošský deník.

První otázka nemůže znít jinak. Sledoval jste v noci zápas Karolíny proti světové jedničce?

Přiznám se, že nesledoval. Koukala moje dcera, co taky hraje tenis, ale pak mi říkala, že vydržela pouze jeden set. Karolíně to prý moc nešlo, tak šla spát (usmívá se). Paní měla taky budík, ale nevstala. Já jsem přece jen vstával brzy do práce, tak jsem si sledování zápasu nemohl dovolit. Těším se ale na semifinále. To by se mělo hrát v 5.30, což už je pro mě lepší.

Jaké jste před utkáním dával šance naší reprezentantce?

No, moc velké ne. Viděl jsem to procentuálně tak na třicet až čtyřicet. To ani ne. Měl jsem tu možnost sledovat Barty v předchozích duelech a odhadoval jsem ji na vítězství v celém turnaji. Karolína však překvapila. Ona v Melbourne celkově hraje první sety špatně, pak se ale rozehrává a nakonec dokáže své výkony fantasticky zvednout. Co jsem od rána četl, i nyní byla skvělá.

První set přitom ztratila hladce 1:6. Sázel byste v té chvíli na to, že ženský tenis je plný zvratů a pořád je v něm vše hratelné?

Přesně tak. A zvlášť Karolína je obrovská bojovnice. Jedna z největších, jaké máme. Když pominu Báru Strýcovou, pak z těch mladších je to právě Karolína, kdo soupeřkám nedá nic zadarmo. Navíc u žen hodně rozhoduje psychika. Vždyť v mužském tenise takové zvraty nejsou tak časté. Dámy to ale s psychikou mají leckdy složité. Pokazí se jeden míček a hned se vše obrací. Nemyslím si ale, že tohle byl právě ten případ. Za stavu 1:6, 0:2 tam bylo ošetřování, při něm se Kája zchladila, uklidnila a na kurt se vracela jako úplně jiná hráčka.

Co podle vás duel rozhodlo? V čem byla Muchová silnější než její soupeřka?

Bylo tam možná víc aspektů. Jedním z nich třeba i fakt, že Bartyovou možná až příliš svazoval tlak veřejnosti. Ženský turnaj tu žádná Australanka nevyhrála od roku 1978. Teď do ní fanoušci vkládali velké naděje. Někde jsem četl, že to domácí hráčka moc spěchala, jako by chtěla mít zápas rychle za sebou, tlačila na pilu. Toho možná Karolína využila. Soupeřce nedala nic zadarmo a pak jí vlastní bojovností zlomila.

Čím si vysvětlujete, že je v Austrálii nejúspěšnější Češkou právě Muchová? Vždyť se tu představily i esa v podobě Kvitové či Plíškové.

Tím, jak je mladší, tak o to více chce. Třeba v utkání s Karolínou Plíškovou bych na ni vůbec nevsadil. Moc jí přitom fandím, ale jasně jsem si myslel, že vyhraje její zkušenější soupeřka. Ona ale svou zarputilostí ostatní Češky převyšuje. Silou úderů jsou hráčky v TOP 20 vyrovnané, rozhodují však detaily. A u Muchové to je právě ta zarputilost. Navíc oproti jiným působí vyrovnaně. Nedá na sobě znát nějaké emoce, nevidíte u ní brek, když se nedaří, vše si drží schované pod pokličkou. Že dokáže porážet hráčky z desítky, to už několikrát ukázala. Tohle je dlouhý turnaj a stát se na něm může ledacos. Moc jí fandím.

Právě poslední mdlé výkony nejúspěšnější české dvojice byly pro tenisové fanoušky zklamáním. Je o to důležitější, že přinesla další úspěch jiná naše tenistka?

Určitě. My tu dobře víme, že český tenis má spousty výborných hráček. Daleko se v Austálii dostala Markéta Vondroušová, hodně ještě uslyšíme o sestrách Fruhvirtových, daří se nám generační výměna. Já mám moc rád Petru Kvitovou, jenže ta v poslední době jednou zazáří, jindy vůbec. Karolína Plíšková zase na grandslamech nedokáže prodat, co v sobě má, navíc pořád střídá trenéry. Teď je čas pro novou generaci a také s ní se podle mého názoru máme na co těšit.

Opomenout nelze další úspěch poslední noci. Siniaková s Krejčíkovou si opět zahrají grandslamové finále ve čtyřhře.

Až se podivuji, kam to vždycky tahle dvojice dotáhne. Přitom všichni víme, jak se Katce Siniakové v singlu nedaří, vyhrává teď strašně málo zápasů. V deblu jí to ale jde skvěle. Holky si sedly povahově, rozumí si, daří se jim výsledkově a ono se to pak nasčítá. Navíc mají výhodu, že jsou obě Češky. Však je to pro ně už čtvrté grandslamové finále a mohou přidat třetí titul.

Vraťme se ale ke Karolíně. Pro ní to je od wimbledonského čtvrtfinále z roku 2019 jasně největší úspěch kariéry. Který zápas považujete za svůj životní vy osobně?

Já nikdy nehrál tenis závodně. Hraji jej od osmnácti let, ale pouze rekreačně. Začínal jsem v Trutnově, pak jsem začal objíždět okolní turnaje, posléze je i pořádal, až se ze mě stal předseda místního oddílu. Největším úspěchem tak pro mě bylo, když jsem se probojoval na mistrovství republiky neregistrovaných. Přibližně stovka nejlepších se vždy sejde ve vyhlášeném areálu v Prostějově a před krásnou kulisou to pro mě byl největší osobní úspěch, když jsem se tam dostal mezi nejlepších šestnáct (usmívá se).

Jak říkáte, jste předsedou trutnovského oddílu. Evidujete u vás také tenisové talenty, které by to mohly někam dotáhnout?

Dá se říct, že talentů u nás bylo vždycky dost. Ale vždycky to bylo ve věkové kategorii 10 až 14 let. Pak se to pravidelně láme okolo toho přechodu mezi dorostence. Teď třeba mohu jmenovat Martina Fialu nebo Denise Majeru. Šikovní kluci od nás leckdy ve svých ročnících mohou hrát TOP 20 v republice. Jenže dlouhodobě víme, že jakmile se tenisu nedá maximum, těžko se jedinec prosadí. Buď jde do lepšího klubu nebo spíš tenis přestává být prioritou a vítězí nad ním škola.

Jak těžká je pro tenis aktuální doba spojená s koronavirem a zastavením amatérského sportu?

Ta doba je šílená. Vůbec pro náš oddíl. Hala v Trutnově patří Mebysu, takže se v ní od poloviny prosince nehraje. Děcka vůbec netrénují. Alespoň tedy ne organizovaně. Možná si někdo dovolí vlastní „zakázaný“ trénink někde po dvojicích, v oddíle ale všechno stojí. Všichni čekáme, zda se rozjede alespoň jarní sezona, ale moc si nevěříme.

Prozraďte na závěr. Karolínu Muchovou v semifinále Australian Open čeká Američanka Bradyová. Koho v utkání favorizujete?

Moc bych to Karolíně přál. Rozhodně má na to Jennifer porazit. Naposledy ji přehrála v Praze na Stromovce a byl to vlastně jejich jediný vzájemný duel. Čekám velký boj, ale byla by škoda nejít dál. Už s ohledem na to, že ve druhém semifinále se sešly mnohem silnější protivnice. Když teď dokázala vyřadit světovou jedničku, není důvod nevěřit, že vyhraje znovu.

Cesta Karolíny Muchové do semifinále Australian Open:



1. kolo: Ostapenková (Lotyšsko) 7:5, 6:2

2. kolo: Barthelová (Německo) 6:4, 6:1

3. kolo: Ka. Plíšková (Česko) 7:5, 7:5

Osmifinále: Mertensová (Belgie) 7:6, 7:5

Čtvrtfinále: Bartyová (Austrálie) 1:6, 6:3, 6:2