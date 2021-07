Samostatný únik. Velmistrovský turnaj festivalu Czech Open se přehoupl do své druhé poloviny. V pátém kole se střetli dva neporažení. Z partie vyšel vítězně český šachista s polským příjmením Vojtěch Zwardoň. Porazil turnajovou jedničku a pro změnu hráče s rumunským příjmením. Liviu-Dieter Nisipeanu tak schytal díru do lodi, která potřetí mířila k vítězným břehům celého klání. V průběžném pořadí se přes něj dostal také Vlastimil Babula, který zdolal překvapení turnaje Richarda Mládka.

Movsesjan: Pardubice jsou pro mě výjimečným místem

Bez něj by to ani nebyl Czech Open. Arménský velmistr, Sergej Movsesjan, který léta hájí barvy pardubického extraligového týmu, nemůže na šachovém svátku chybět.

„Pro mě jsou Pardubice výjimečným místem. Velkou část šachové kariéry mám spojenou právě s Pardubicemi,“ vyznává se Movsesjan.

Na 32. ročníku festivalu se přestavil v jediném turnaji.

„Letošní kalendář se skládal opravdu obtížně, takže bohužel na termín hlavního turnaje jsem si již s předstihem naplánoval jiný program. Nicméně jsme se chtěl zúčastnil alespoň turnaje v rapid šachu,“ vysvětluje.

Ve stále atraktivnější disciplíně nakonec na stupně vítězů nedosáhl. Obsadil až páté místo, když v posledních dvou kolech nevyužil šance v turnaji zvítězit.

Velká část šachových turnajů se v covidové době přesunula do on-line prostředí. Co na to hrající legenda.

„Mně to zas až tolik nevyhovuje. Doufám, že nejen během prázdnin se živé turnaje vrátí do popředí. A my na tuto dobu budeme jednou jen vzpomínat, jako na něco mimořádného. Turnaje i ligy nám citelně chybí,“ přiznává Movsesjan.

Ve velmistrovském turnaji zvítězil jako jediný v historii hned třikrát. Letos ho mohou vyrovnat Liviu-Dieter Nisipeanu nebo Vlastimil Babula. První z nich je zatím třetí, Babula pak druhý s náskokem půl bodu.

"Jako tip na letošního vítěze mám hráče, který mě dorovná v počtu vítězství v tomto legendárním openu," směje Sergej Movsesjan.