Sobota bude patřit tradičnímu a velmi populárnímu silničnímu běhu Hronov – Náchod. Z hronovského náměstí se bude startovat v 11 hodin a poběží se po původní trati, která měří 8850 metrů, až před radnici TGM v Náchodě, kam by nejrychlejší závodníci měli dorazit lehce před půl dvanáctou. Běh je veřejným závodem, přeborem okresu Náchod mužů a žen v silničním běhu a posledním devátým závodem seriálu „Primátor cup 2023“.

Letos je na programu už 65. ročník tohoto významného závodu. Minulý rok byl v cíli nejrychleji Josef Novák (27:30) z Vencl tým Ústí nad Orlicí. Elitní ženskou kategorii ovládla Gabriela Veigertová časem 31:14 z jičínského klubu Poko Running Team.

Pro závodníky

Vydání startovních čísel elektronicky přihlášeným závodníkům (do pátku 20. října 2023 do 10 hodin - startovné 250,- Kč) a přihlášky nových závodníků proběhne v pátek 20. října 2023 ve sportovní hale SK Náchod dříve Rubeny od 13 –18 hodin (startovné 300,- Kč).

V sobotu 21. října 2023 od 7.45 do 9.45 hod. budou pouze vydány startovní čísla elektronicky přihlášeným závodníkům ve sportovní hale SK Náchod!

Při prezentaci převezmou závodníci startovní číslo s čipem, pamětní list a skleničku s logem závodu. Všichni závodníci budou v sobotu 21. 10. 2023 od 8.45 do 10.10 hod. převezeni autobusy z Náchoda z parkoviště před sportovní halou SK Náchod na místo startu do Hronova. Jeden autobus pak jejich osobní svršky zase doveze do cíle závodu za radnici v Náchodě.

Doprava

Pořadatelé, ale i policejní orgány, mají při této příležitosti prosbu k motoristům, aby v době konání závodu mezi 11.00 –12.00 hodin pokud možno nepoužívali silnici druhé třídy z Náchoda do Hronova, protože se běží za plného provozu a dojde jen k usměrňování vozidel příslušníky policie.

Vyhlášení

Ve 12.30 hodin proběhne před radnicí MěÚ v Náchodě slavnostní vyhlášení výsledků závodu. Ceny předají představitelé pořádajících měst a zástupci pořadatele a sponzorů závodu.

Závody pro děti

V cíli závodu na náměstí TGM v Náchodě proběhnou od 9.00 do 10.30 dětské běžecké závody s názvem „Od radnice k radnici“. Závodníci tohoto běhu se mohou přihlásit elektronicky nejpozději v sobotu 21. října 2023 do 8 hodin nebo v místě startu nejpozději 30 minut před startem dané kategorie za vyšší startovné.

