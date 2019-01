Červený Kostelec – Klub Českých turistů Červený Kostelec pořádá v sobotu už 36. ročník tradičního turistického pochodu Hadařská pětadvacítka.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Pořadatelé opět připravili čtyři pěší trasy (35, 26, 19 a 12 km) a tři cyklotrasy (70, 50 a 30 km). Startovat se bude od sokolovny v Červeném Kostelci, pro pěší trasu 35 km je to už od 7 do 8 hodin, pro ostatní pěší i cyklotrasy je to od 7 do 9.15 hodin. Po složení startovného, které je 30 korun (na platnou kartu Eurobeds bude poskytnuta sleva) obdržíte popis trasy pochodu nebo jízdy. Cyklotrasy vedou po silnicích a cestách okolím Červeného Kostelce. Pochod se koná za každého počasí, není závodem a každý se ho zúčastní na vlastní nebezpečí. Pořadatelé doporučují vzít si s sebou mapu KČT č. 26 „Broumovsko“ nebo Olympia „Jiráskův kraj“.