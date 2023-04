CHANCE ŽBL: Basketbalisty Hradce Králové podle předpokladů nestačily i ve třetím semifinálovém utkání na USK Praha. Hvězdný celek z metropole se tak může připravovat na finále proti brněnským Žabinám. Východočeský tým čeká série o bronz, ve které vyzve Chomutov.

TŘETÍ SEMIFINÁLE USK Praha - Sokol Hradec Králové (v tmavém). | Foto: USK Praha

Hradec v této sezoně poprvé neinkasoval od pražského obra stovku a prohra o šestačtyřicet bodů je v této semifinálové sérii vůbec nejmenším rozdílem ve skóre. Přesto to byly hráčky hostujícího celku, kdo na palubovce kraloval, o čemž svědčí konečný výsledek.

TŘETÍ SEMIFINÁLE USK Praha - Sokol Hradec Králové (v tmavém).Zdroj: USK Praha„Měly jsme nejvíce kombinovanou sestavu, kdy jsme musely tým doplnit o dvě sedmnáctileté dorostenky, ale musím říct, že jsem s jejich výkonem spokojená. Tým rozhodně nic nevypustil, bojoval, ale samozřejmě jednoznačná síla soupeře, který má před sebou vrchol sezony, se ukázala. Mrzí mě akorát některé zbytečné ztráty a tentokrát možná i nižší procento střelby za dva body. Řekla bych, že obě strany jsou rády, že to mají za sebou a díváme se dál,“ řekla hradecká trenérka Romana Ptáčková.

„Jelikož to bylo už třetí utkání, tak to bylo náročné. Pár hráček nám nehrálo, já jsem se vrátila ze soustředění s mládežnickou reprezentací. Ale myslím si, že náš výkon byl velice dobrý, líbilo se mi to. Jsem ráda, že jsem si mohla zahrát proti výborným hráčkám USK, děkuju za tuto příležitost,“ poznamenala sedmnáctiletá hráčka Lvic Natálie Vlachová.

Nejlepší střelkyní zápasu byla hradecká Kateřina Zeithammerová, autorka osmnácti bodů.

Semifinále play off – 3. zápas

ZVVZ USK Praha - Sokol Hradec Králové 90:44 (31:17, 51:28, 71:37). Body: Wrzesiňská 15, Vukosavljevičová 14, Jonesová 12, Fagbenleová 10, Oblaková 9, Sklenářová 9, Vyoralová 9, Thomasová 8, Šípová 4 - Zeithammerová 18, Velichová 6, Vlachová 6, Havrylchyková 5, Levínská 5, Fišerová 2, Pokorná 2. Rozhodčí: Nejezchleb, Kavan, Peterková. Trojky: 9:8. Trestné hody: 6/3 – 11/6. Doskoky: 49:31. Fauly: 11:13. Diváci: 74. Konečný stav série: 3:0.

