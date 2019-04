„Jsem strašně rád, není jednoduché to tady vyhrát pětkrát. Doufejme, že to někdo jen tak nepřekoná,“ usmíval se Kaňkovský po pátém triumfu.

Křivkův memoriál, který se jezdí jako bodovací závod na padesát okruhů, se od začátku pro Kaňkovského a celý jeho tým vyvíjel podle plánu.

„Jsme trochu rozlétaní z větších závodů, naposledy z Francie, byli jsme na tom opravdu dobře. Asi jedno z nejlehčích vítězství, co jsem tady měl,“ konstatoval zanedlouho šestatřicetiletý cyklista. V Pardubicích vyhrál poprvé v roce 2011, další vítězství přidal v letech 2012, 2013 a 2015.

Nyní získal Kaňkovský páté vítězství, kolegové z týmu pak obsadili další dvě pozice. Druhé místo vybojoval František Sisr a třetí pozice patřila Dominiku Neumanovi.

„Jeli jsme s přehledem jako celý tým. Hlavně kluci mi pomohli, že neujížděli. Možná trochu tušili, že bych tady chtěl vyhrát,“ dodal Kaňkovský po dokončení večerního kritéria.

Elkov Author Cycling Team nedávno uspěl i na francouzském závodu Tour du Loir et Cher, jehož celkovým vítězem se stal Jan Bárta. „Ve Francii jsme byli vepředu. Doufejme, že to co nejdéle vydrží. Nyní jedeme do Polska, máme hodně nabitý program a chceme vytěžit maximum,“ řekl Kaňkovský.

V Pardubicích se konal již 42. ročník Křivkova memoriálu. Ještě před hlavním závodem mužů došlo i na další kategorie. Mezi juniory vyhrál Pavel Bittner (Mapei Merida Kaňkovský), v kategorii žen Tereza Neumanová (Team Dukla Praha).

Výsledky

Memoriál Josefa Křivky – 42. ročník cyklistického závodu:

1. Alois Kaňkovský 54 bodů, 2. František Sisr 40 bodů, 3. Dominik Neuman 33 bodů (všichni Elkov Author Cycling Team), 4. Petr Hampl 25 bodů (TJ Favorit Brno), 5. Richard Habermann 17 bodů (Kovo Praha).