Trenérka Romana Ptáčková, jež vede od května také reprezentační tým, slavila v Almere při své soutěžní premiéře vítězství 71:66. Češky se tak hodně přiblížily postupu na šampionát, který v červnu 2023 hostí Izrael a Slovinsko. Mohlo být i lépe, neboť Ptáčkové družina v poločase vedla již o patnáct bodů. Po změně stran se však Nizozemky dokázaly přitáhnout.

„Nebylo to jednoduché utkání, obzvlášť druhý poločas. Tušila jsem, že to přijde a může se to otočit, protože v první půli se nám hodně dařilo střelecky a Nizozemkám příliš ne. Je to cenné vítězství, ze soupeřek jsme měly respekt. Jsem spokojena s výhrou, ale všude máme rezervy. Mohly jsme být rychlejší směrem dopředu a kompaktnější v obraně,“ hodnotila kvalifikační duel trenérka hostujícího družstva Romana Ptáčková.

Dvě trojky při debutu v reprezentaci

Dvěma trojkami a tedy šesti se uvedla rozehrávačka a letní posila východočeského celku Kateřina Zeithammerová, která v národním týmu debutovala.

„Jsem ráda, že jsme uspěly, je to důležitá výhra. Určitě jsem byla nervózní. To, že dostanu šanci, jsem ani moc nečekala,“ svěřila se po zápase dvacetiletá hráčka, která měří na basket pouhých 162 centimetrů.

Hráčky České republiky dohrají skupinu dvěma domácími duely. Nejprve 9. února vyzvou Irsko a o tři dny později je čeká rozhodující bitva právě s Nizozemkami. Na ME postoupí pouze vítěz skupiny, v čele tabulky jsou teď právě Češky.

Kvalifikační skupina I

Nizozemsko – Česko 66:71 (15:24, 28:43, 51:59). Body: Fokke 11, Westerik 11, Bettonvil 10, Treffers 10, Flauren 6, de Kleijn 5, Driessen 5, Kuijt 4, Van den Adel 4 – Reisingerová 19, G. Andělová 15, Hamzová 11, Březinová 7, Zeithammerová 6, Holešínská 5, Vyoralová 4, Stoupalová 2, Voráčková 2. Trojky: 7:6. Trestné hody: 19/13 – 14/13. Doskoky: 33:35. Fauly: 20:25.



PRŮBĚŽNÁ TABULKA

1. Česko 2 2 0 141:120⋌4

2. Nizozemsko 2 1 1 148:131⋌3

3. Irsko 2 0 2 114:152⋌2

Bělorusko bylo kvůli účasti ve válce na Ukrajině z kvalifikace vyloučeno.