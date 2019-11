V sezoně 2018-19 dosáhli náchodští kuželkáři v žákovských kategoriích na velké úspěchy. Honza Gintar se stal mistrem ČR ve sprintu a Kryštof Brejtr obsadil druhé místo. Ten navíc získal ještě bronzovou medaili v soutěži jednotlivců na 100 hodů sdružených(HS). Stejně úspěšně si vedly i žákyně. Veronika Kábrtová získala na MČR stříbrnou medaili na 100 HS a Bára Lokvencová skončila na pěkném čtvrtém místě. Ve sprintu stříbrnou medaili získala Bára a Veronika skončila na třetím, tedy bronzovém stupínku. Pravidelně se naši žáci účastní Poháru mladých nadějí a dorostenci Českého poháru. Ve finále PMN, kam postupuje 16 nejlepších z celé ČR v dané kategorii, město a klub Náchod reprezentovalo osm chlapců a děvčat. V obdobném finále dorostu, kam postupuje 20 nejlepších děvčat a 20 chlapců, měl klub trojnásobné zastoupení v každé kategorii. Mladí kuželkáři SKK Primátor Náchod pravidelně tvoří základ družstva pro soutěže krajských výběrů mladších i starších žáků.

Výrazných úspěchů dosáhly mladé naděje i na mezinárodní úrovni. Denis Hofman a Mikuláš Martinec reprezentovali na mistrovství světa dorostu. Družstvo dorostenců se umístilo na čtvrtém místě. V jednotlivcích obsadil Denis Hofman v tvrdé konkurenci páté místo, jen pět kuželek za bronzovou medailí. Tradičně se náchodská mládež účastní pohárových soutěží v Polsku. Konkrétně v listopadu v Gostyni a v únoru ve Wronkách. I na těchto turnajích za účasti nejlepších hráčů Polska v jednotlivých kategoriích, se východočeští hráči neztratili. Turnaj ve Wronkách má víc jak 300 účastníků z patnácti klubů. Tam se náchodská mini výprava (8 startujících) v klubové soutěži umístila na 3. místě. Sezona byla zakončena na náchodské kuželně, kde se konal tradiční květnový Pohár starosty města Náchoda. Tohoto poháru se recipročně účastní naši polští přátelé z Gostyně, Wronek, ale i Poznaně a Lešna. Oba nejcennější poháry si odvezla klubová reprezentace Polska. Chlapcům z Náchoda se moc nedařilo, ale děvčata ve finále obsadila druhé, třetí a čtvrté místo.

Sezona 2018-19 byla pro náchodskou kuželkářskou mládež úspěšná. Ale vedle dosažených úspěchů těší především to, že je do pravidelného sportovního tréninku zapojeno přes 40 dětí ve věku od 8 let až po těch 18 let, kdy tito hráči opouští dorosteneckou kategorii. Tuto kategorii sice opouští, ale trenéři s nimi dále spolupracují.

Přípravu na tu nadcházející sezonu započali náchodští hráči soustředěním v Polsku, kde jsou pro kuželky příznivé podmínky. V okruhu 150 metrů je k dispozici kuželna, atletický stadión, volejbalové a fotbalové hřiště a pláž u moře. A jak je uvedeno v úvodu, do sezony vstoupili posíleni o mladé začínající kuželkáře.

Pohár mladých nadějí je základní celostátní soutěž mládeže, kterého se účastní víc jak 70 klubů z celé ČR. V PMN startuje 22 dětí a ČPD 12 dorostenců. Vedle PMN a ČPD je zapojeno dalších pět družstev v dlouhodobých soutěžích mládeže. Z toho jsou dvě družstva v 1. lize dorostu a děvčata tvoří základ družstva 2.ligy žen, které po čtvrtém kole vede tabulku. Pokud jde o vstup do soutěží PMN a ČPD, tak po prvním turnaji starší žákyně vede Veronika Kábrtová a starší žáky Kryštof Brejtr. V dorostenkách je na prvním místě Helena Mervartová, Eliška Boučková je třetí a pátá je Adéla Víšová. Martin Hanuš je na pátém místě v dorostencích. Že se vstup do soutěží podařil potvrzuje i to, že družstvo dorostu „A“ vede svoji skupinu a družstvo „B“ se drží na postupovém místě pro semifinále. Ale jak je uvedeno výše. Dosažené úspěchy, to je taková ta třešnička na dortu. Podstatné však je to, že se daří zapojovat další děti. V mládežnických soutěžích na krajské a celostátní úrovni má Náchod dnes zapojeno 36 dětí. Mezi těmi, kteří začínají, nebo se připravují na vstup do těchto soutěží, je řada talentovaných dětí, které mohou v budoucnu na výše uvedené úspěchy navázat.

„Práce v takovémto rozsahu je náročná. Náročná na trenérské zabezpečení, ale i to materiální a technické. V loňském roce se nám podařilo rozšířit trenérský tým o Láďu Moravce. Podařilo se opět pokročit v modernizaci sportoviště. Pro práci s mládeží máme v klubu vytvořeny příznivé podmínky. Určitě by bylo vše složitější pokud by nebyla účinná podpora a pomoc města. V Náchodě je pro rozvoj mládežnického sportu a to pro všechna sportovní odvětví, vytvořen účinný systém podpory. To mohu konstatovat na základě debat s kolegy z ostatních klubů napříč republikou. Určitě se sluší vedení města za tu podporu poděkovat a nezbývá než si přát, aby to takto bylo i do budoucna. Neméně důležitá je i firemní podpora. Poděkování za podporu kuželkářského klubu, který nese ve svém názvu SKK Primátor Náchod, patří vedení Pivovaru Primátor Náchod. Naše poděkování patří firmě Saar Gummi Automotive se sídlem v Červeném Kostelci, která již druhým rokem přímo podporuje kuželkářskou mládež našeho klubu," říká trenér mládeže v Náchodě Zdeněk Jaroš.

Zdeněk Jaroš