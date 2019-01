Náchodsko - Po skončení mistrovských soutěží družstev byla 5. května 2009 aktuálně vydána nová listina osobních koeficientů (LOK) šachového svazu ČR jako tzv. národní elo.

Šachy. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Eva Vlastníková

V ní je také uvedeno za právě končící sezonu celkem 121 aktivních a kmenových hráčů z devíti oddílů náchodského okresu (abecedně):



Slovan Broumov: Pavel Dostál 2101, Oldřich Hlavatý 1416, Tomáš Hofman 1421, Ivo Hradecký 2130, Jaroslav Jakl 1658, František Kulhánek 1504, Luděk Macháček 2022, Jan Miler ml. 1914, Jiří Miler 2035, Ivo Peroutka 1878, Adam Škoda 1733, Michal Štěpán 2116.



Sokol Červený Kostelec: Roman Bernard 1678, Libor Brát 1558, Zdeněk Hojný 1367, Martin Kuru 1833, Jaroslav Kysilko 1412, Milan Petera 1294, Karel Soural 2075, Vladimír Světinský 1345, Pavel Škoda 1819, Jaroslav Vacek 1619, Jaromír Volhejn 1580.

Jiskra Česká Skalice: Josef Havrda 1837, Pavel Jánský 1788, Karel Křeček 1606, Jiří Kubec 1854, Břetislav Lesk 1553, Tomáš Mádr 1508, Ladislav Militký 1410, Martin Motloch 1460, Jiří Novák 1646, Petr Plodek 1869, Boris Šroll 1802, Vladimír Velecký 1734.

TJ Hronov: Jaroslav Čáp 1799, Robert Duch 1871, Martin Franc 1730, Jan Gogela 1884, Jaroslav Hyhlan 1834, Jaroslav Lipský 1761, Ladislav Michel 1908, Jan Mrověc 2001, Pavel Novák ml. 1491, Pavel Novák st. 1638, Bořivoj Otto 1653, Luděk Pražák 2009, Jan Procházka 1854, Josef Schejbal 1990, Jiří Soukal 1623, Krzysztof Szablewski 1706.



Jiskra Jaroměř: Tomáš Back 1942, David Bém 1907, Milan Borůvka 1739, Pavel Halbich 1666, Luboš Hubka 2010, Vratislav Jecha 2005, Marek Kaiser 1684, Roman Kudr 1981, Miroslav Martinovský 1950, Zdeněk Michl 1607, Kamil Möller 1961, Pavel Prouza 1937, Tomáš Prouza 1844, Stanislav Pultar 1902, Jan Rain 1398, Lidmila Rutter (host) 1935, Radomír Svršek starší 1484, Kateřina Vlčková 1624.

Sokol Náchod: Martin Saučuk 1478.

TJ Náchod: Zdeněk Bažant 1902, Jiří Bednář 1943, Milan Burdilák 1853, Michal Cerha 2093, Petr Cerha 1729, Marta Drašnarová 1999, Jiří Dunajčík 1891, Petr Dusbaba 1818, Zdeněk Hejzlar 1854, David Hepnar 1826, Dagmar Horniaková 1905, Josef Kánský 1798, Martin Klicnar 2158, Zdeněk Král 1544, Petr Králíček 1291, Milan Kuchár 1660, Leoš Kuchař 1643, Karel Kvasničák 1826, Jan Mojžíš 2126, Jan Novotný 1976, Otto Nývlt 1947, Tomáš Palkovský 1466, Josef Pinkava 1978, Rudolf Prouza 1384, Jaroslav Přibyl 1815, Petr Pultar 1723, Pavel Semerák 2081, Pavel Španko 1515, Patrik Vágner 1670, Milan Vančák 1640, Petr Vašíček 1815, Viktor Velecký 2090, Jiří Vrňata 2024, Jaroslav Zaňka 1701, Ladislav Zástava 1708.

Spartak Police nad Metují: Oldřich Hubka 1527, Stanislav Jungwirth 1656, Jan Miler st. 1699, Josef Obst 1422.

Sokol Vrchoviny: Jan Augusta 1544, Jaroslav Borůvka 1685, Jiří Borůvka 1762, Michal Borůvka 1382, Petr Borůvka 1621, Vladimír Borůvka 1673, Pavel Drašnar 1494, Jan Dvořák 1507, Václav Krtička 1429, Tomáš Kupka 1399, Aleš Skalák 1680, Oldřich Syrovátko 1540, Jan Žižka 1905.



Aktuální top 10 hráčů má toto pořadí: 1. Martin Klicnar 2158, 2. Ivo Hradecký 2130, 3. Jan Mojžíš 2126, 4. Michal Štěpán 2116, 5. Pavel Dostál 2101, 6. Michal Cerha 2093, 7. Viktor Velecký 2090, 8. Pavel Semerák 2081, 9. Karel Soural 2075, 10. Jiří Miler 2035. Nejlepším juniorem (do 18 let) se nově stala Kateřina Vlčková (1624), pozici nejlepšího seniora (nad 60 let) obhájil Josef Schejbal (1990). Barvy ligového oddílu Panda Rychnov n. Kn. hájili náchodští odchovanci Petr Čechura (2254) a Zbyněk Ringel (2238). (jč)