Jaroměř – V dalším kole florbalové Národní ligy podlehli hráči Jaroměře lídrovi tabulky, prvoligové jaroměřské florbalistky byly doma úspěšné jen z poloviny.

Florbalisté Jaroměře (v bílém) podlehli doma lídrovi tabulky 4:8. | Foto: Archiv oddílu

Národní liga

TJ Sokol Jaroměř – Panthers Praha 4:8 (3:2, 1:2, 0:4)

V atraktivním duelu s lídrem tabulky se oba celky tlačily za gólem, ale první padl až po deseti minutách a znamenal vedení hostí. Za tři minuty ale přišla možnost přesilové hry, kterou domácí zhruba v její polovině dokázali zásluhou Výborného zužitkovat – 1:1. Do vedení se Jaroměř dostala také při početní převaze, kdy nečekanou střelu vyslal Jan Škola – 2:1. Z vedení se však Jaroměř neradovala dlouho, neboť soupeř v čase 18:04 srovnal na 2:2. Dvanáct vteřin před koncem první části ale vrátil vedení na domácí hokejky Jiří "Boris" Novotný – 3:2.



Těsné vedení držela Jaroměř až do poloviny utkání, v ní ale soupeř dvěma rychlými góly otočil stav na 3:4. Na to se domácím podařilo bleskově reagovat – 4:4.



Na další branky se čekalo do třetí třetiny a znamenalo to zlom v utkání. Během necelých dvou minut Panthers odskočili na 4:7. Hosté zařadili vyšší otáčky a třetí třetina dlouho nevedla k výrazné šanci Jaroměře. Domácí se sice snažili ještě se zápasem něco udělat, jenže jejich snaha k ničemu nevedla. Naopak hosté do prázdné branky pečetili na konečných 4:8.



Martin Klapka, trenér Jaroměře: „První dvě třetiny jsme odehráli dobře, bohužel náš výpadek na začátku třetí třetiny jsme nebyli schopni přes veškerou snahu dohnat. Děkuji divákům za skvělou atmosféru a gratuluji soupeři."

I. liga žen

Jaroměř – Hranice 12:2 (4:1, 2:0, 6:1)

V prvním utkání se domácím florbalistkám podařilo odskočit dvěma rychlými brankami Koškové a Martinkové. Pak sice přišlo snížení, ale po první třetině svítilo na tabuli skóre 4:1 ještě zásluhou Mikulkové a Šanderové. Na další gól se Hranice zmohly až za stavu 11:1. Na finálních 12:2 pak upravila navrátilkyně z mateřské Mitisková.



Jiří Šeda, trenér Jaroměře: „Dnešní zápas rozhodla první třetina a následné zranění dvou hráček soupeře. Poté už se hrálo pouze o skóre a sebevědomí do příštího zápasu. Děkuji soupeři za férové utkání a přeji zraněným rychlé uzdravení."

Jaroměř – Vysoké Mýto 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Tento zápas se vyvíjel v opačném gardu než předchozí. Mýto se rychle dostalo do vedení 2:0 a ač domácí Kašparová snížila, šlo se do šaten za stavu 1:3. V každé další třetině pak soupeřky přidaly po jedné brance a zvítězily 5:1.



Jiří Šeda, trenér Jaroměře: „Opět rozhodla první třetina, kterou jsme pro změnu zaspali my. V dalších dvou třetinách prokázal soupeř svoji zkušenost a zápas si pohlídal. Nám se navíc nepodařilo uhlídat nejlepší hráčku soupeře Bekelovou, s kterou hra soupeře stojí a padá. I když jsme ve třetí třetině stáhli sestavu na osm hráček, tak to ke zdramatizování utkání nestačilo."