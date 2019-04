Popáté! Žokej Jan Faltejsek v sedle sedmiletého hnědáka Tzigane Du Berlais vyhrál 128. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou. Kladrubský žokej si ve slavném dostihu připsal už svůj pátý triumf během sedmi let a v počtu vítězství se historicky zařadil za legendárního Josefa Váňu s osmi prvenstvími.

Druhý dojel Hegnus s Markem Stromským, třetí skončil Stretton s anglickým jezdcem Thomasem Garnerem. Loňský vítěz a největší favorit letošního ročníku No Time To Lose s Josefem Váňou mladším obsadili páté místo.

Faltejsek znovu ukázal, že je vítězným žokejem. V Pardubicích předtím třikrát triumfoval s klisnou Orphee des Blins a jednou s valachem Charme Look. V čem tkví jeho kouzlo? „Protože dostávám dobré koně a věřím jim. Víra hory přenáší,“ prohlásil po doběhu do cíle. Hlavní podíl na vítězství mu přisoudil trenér Pavel Tůma. „Faltejsek je borec. Je to jeho zásluha,“ řekl.

Pořadí dostihu

128. Velká pardubická s Českou pojišťovnou:

1. Tzigane Du Berlais(ž. Faltejsek, tr. Tůma, stáj Dr. Charvát) – čas: 9:05,56, 2. Hegnus (ž. Stromský), 3. Stretton (ž. Garner), 4. Zarif (ž. Romano), 5. No Time To Lose (ž. Váňa ml.), 6. Ange Guardian (ž. Kousek).

Do slavné steeplechase odstartovalo dvacet koní, na poslední chvíli byl stažen Sztorm. Na legendárním Taxisu spadla čtveřice koní - Ter Mill, Templář, Universe of Gracie a také překvapivě Vicody s Josefem Bartošem. Po šesti překážkách pokračovalo třináct koní. Tempo podle očekávání táhl Bridgeur, druhý se držel Hegnus, dobře běžel Nikas, který v závěru odpadl. V cílové rovince měl nejvíce sil Tzigane Du Berlais.

Druhý ve finiši dojel Hegnus s Markem Stromským, který se opět nedočkal vítězství. „Chtěl jsem vyhrát, ale předběhl nás rychlejší kůň. Honzovi Faltejskovi gratuluji. Druhé místo je krásné a já jsem si celý dostih užil,“ prohlásil.

Zklamání vstřebával i Josef Váňa mladší, již po několikáté dojel pátý. „Asi mi je páté místo souzené,“ povzdechl si Váňa junior, který byl nejlépe čtvrtý. „Oproti loňsku, kdy byla dráha měkká, byla pro nás problémem tvrdá půda. Na rychlé dráze už jsme ztrátu nedohnali,“ uvedl.