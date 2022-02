Už dávno dopředu bylo jasné, že se jaroměřský Sokol bojům o udržení nevyhne, proto se chtěl dostat alespoň do dobré formy. To se podařilo na výbornou, když poslední dva zápasy základní části vyhrál. Minulý týden porazil Štíry České Budějovice 9:7 a na závěr přestřílel Bulldogs Brno 8:5.

Východočeši i tak skončili na předposledním místě prvoligové tabulky a jejich soupeřem bude v play-down Torpedo Havířov. Po dvou letošních vzájemných zápasech těchto celků se dá očekávat vyrovnaný boj. Nejprve se na začátku ročníku radoval Havířov, který vyhrál v Jaroměři 4:3 po prodloužení. Druhý duel naopak opanoval Sokol, když zvítězil vysoko 8:3. Série startuje o prvním březnovém víkendu v Havířově.

Sokol zdolal aspiranta na postup

Bulldogs Brno jednoznačně patří mezi aspiranty na postup do Superligy. Toho se však Jaroměř nezalekla a předvedla výborný výkon. Po brankách Nožičky, Rozkovce a Haška vedla už ve 12. minutě 3:0. To domácí nerozhodilo a ještě do poloviny zápasu stihli vyrovnat. Následně se oba týmy prosadily v početních výhodách, ale za vedení 5:4 do šaten odcházela Jaroměř, když v 38. minutě skóroval Černy. Závěrečné dějství patřilo jednoznačně Sokolu, který si dokráčel pro zasloužené tři body.

Roman Balcar, asistent trenéra Sokol Jaroměř: „Divákům se zápas mohl líbit, byla to slušná bitva. My jsme do utkání dobře vstoupili, poté nás soupeř dostal pod tlak, ale dokázali jsme se z toho otřepat, všechno jsme poměrně dobře ubránili. Měli jsme nebezpečné brejky a skvěle zachytal gólman. Výhra nás v tabulce nikam neposunula, ale byla to perfektní příprava na play-down."

David Kyzlink, trenér Bulldogs Brno: „V utkání jsme prostě nebyli. Nechci říct, že by se kluci nesnažili, vytvořili jsme si hodně šancí, ale z gólmana soupeře jsme udělali nejlepšího hráče zápasu, kdy pochytal spoustu našich šancí. Byl obrovský rozdíl v nasazení obou týmů. Jaroměř nás chtěla zmlátit, chtěla vyhrát. My jsme chtěli hrát pouze "krasoflorbal", což nám samozřejmě na vítězství nemohlo stačit."

Bulldogs Brno –⁠ TJ Sokol Jaroměř 5:8 (2:3, 2:2, 1:3).

Branky: 12. a 36. Sedmera, 16. Grlický, 27. Konečný, 56. Němec - 7. a 58. Nožička, 11. Rozkovec, 12. Hašek, 34. a 46. Velc, 38. a 58. Černý. Rozhodčí: Števček - Števček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváků: 88. Zásahy brankářů: Haltmar 14 - Veinfurter 34.

Zdroj: Youtube

Konečná tabulka 1. ligy

1. Florbal Ústí 26 22 0 0 4 220:101 66

2. TJ Znojmo LAUFEN 26 20 1 1 4 179:111 63

3. Bulldogs Brno 26 16 4 3 3 172:115 59

4. Hurrican Karlovy Vary 26 18 1 1 6 191:122 57

5. Kanonýři Kladno 26 16 0 3 7 161:95 51

6. DDQ Florbal Chomutov 26 15 1 3 7 177:154 50

7. Sokol Brno Gullivers 26 9 3 3 11 140:142 36

8. FBC Štíři Č. Budějovice 26 10 2 0 14 129:167 34

9. Start98 Kunratice 26 9 0 4 13 145:171 31

10. FBC Letka 26 6 3 1 16 120:163 25

11. Z.F.K. Petrovice 26 7 1 1 17 122:189 24

12. Torpedo Havířov 26 2 8 1 15 133:180 23

13. TJ Sokol Jaroměř 26 6 1 2 17 123:169 22

14. TJ Slovan Havířov 26 1 0 2 23 95:228 5