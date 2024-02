„Utkání se hodnotí těžce. Rozdělil bych ho na dvě úrovně. Tou první je samozřejmě výhra. Soupeř sice přijel oslabený o svoji elitní lajnu, ale to je trochu jeho problém… Tři body jsou pozitivní. Co ale není, je naše předvedená hra ve třetí třetině, kdy jsme to neměli vůbec pod kontrolou, Blansko se dostalo zpět do utkání. Myslím, že to byl obrovský rozdíl oproti předchozím zápasům, kdy jsme to celých šedesát minut kontrolovali, teď to tak nebylo,“ zhodnotil duel náchodský trenér Tomáš Třešňák.

Kanonáda na závěr základní části. Hradec slaví historický postup do čtvrtfinále

Jeho svěřenci skončili po základní části na třetím místě a soka pro play off si vybírali. „Kluci si stanovili pořadí týmů, je možné, že vyzveme znovu Blansko. Ale soupeři jsou hodně podobní, my se musíme dobře připravit a vyvarovat se výpadkům. Věřím, že na play off budeme připravení,“ odpovídal ještě před volbou Třešňák.

Rytíři si však nakonec zvolili brněnský celek Troopers. Ten v předposledním kole základní části zničili na jeho palubovce 11:4 a vyhráli i úvodní vzájemný duel letošní sezony - v listopadu doma 8:6.

První dvě utkání se hrají o tomto víkendu v náchodské sportovní hale. První v sobotu od 19 hodin, ten druhý v neděli od 16.00.

Florbal Primátor Náchod - FBK Atlas Blansko 9:5

Fakta - branky: 2. Rázl, 10. Macháček, 12. a 58. Langpaul, 18. a 32. Čáp, 32. a 41. Špaček, 38. J. Mikšovský - 1. Rataj, 33. Svoboda, 47. Indruch, 50. Nevěděl, 50. Fedra. Rozhodčí: Reczai – Sidenberg. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 86. Zásahy brankářů: Skalický 12 - Opletal 25, Černošek 1. Třetiny: 4:1, 3:1, 2:3.

Třetí výhra v řadě, do čtvrtfinále zbylo Blansko

Do Jaroměře zavítalo ve 22. kole Milevsko a duel nabídl vyrovnanou partii. Po čtyřiceti minutách vedli domácí o jedinou branku 3:2. Rozhodnutí přišlo v první polovině poslední třetiny. Sokol po gólech Horčičky a Hejzlara odskočil. Hosté ještě sice ještě stihli snížit, ale definitivní razítko na vítězství dal jaroměřský kapitán Nožička, který potvrdil, že se na konci základní části dostal do střelecké formy.

„Ve vyrovnaném zápase jsme brali vše. Byl to zápas jako z play off. Bohužel jsme se nevyhnuli zbytečných chyb a pouštěli jsme soupeře do velice nebezpečných situací. To by se nám v dalších bojích mohlo vymstít,“ uvedl vedoucí domácího mužstva Tomáš Křovina.

Jaroměř obsadila po základní části čtvrté místo a soupeř pro čtvrtfinále na ni zbyl. Tím je Blansko, které si nevybral nikdo z první trojice a s ním také Východočeši zabojují o postup mezi poslední čtyřku.

Sérii bude začínat o víkendu v Jaroměři (sobota 19.00 a neděle 17.00).

TJ Sokol Jaroměř - FBC DOŠWICH MILEVSKO 6:3

Fakta - branky: 9. a 50. Hejzlar, 13. Kuštan, 22. Janeček, 44. Horčička, 60. Nožička - 9. Dolejš, 39. a 54. Loskot. Rozhodčí: D. Bezucha – M. Bezucha. Vyloučení: 5:1. Využití: 0:1. Diváci: 112. Zásahy brankářů: Völgyi 27 - Kahoun 27. Třetiny: 2:1, 1:1, 3:1.

Kompletní informace o Národní lize, skupině Západ zde.