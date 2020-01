Oba rivaly od sebe po osmnácti odehraných duelech dělí pouhé tři body, když Hronovští okupují čtvrtou příčku, Dvoráci jsou v závěsu pátí. Jak přiznávají zástupci obou oddílů, myslet budou v jarní části minimálně na uhájení momentálních pozic.

„Ve druhé polovině sezony bychom si rádi udrželi postavení v horní části tabulky,“ potvrzuje hronovský sekretář Petr Šolín. Hned na úvod čeká jeho tým domácí dvojzápas proti Žďáru nad Sázavou.

Hronov myslí na body

Nebude to jednoduché utkání. Loni jsme se Žďárem do poslední chvíle bojovali o postup a jde o silného soka. Letos sice obě mužstva trochu slevila z výkonnosti, ale na jaře může být vše jinak. Ze sobotního dvojzápasu chceme určitě vydolovat více než tři body,“ dodává Šolín.

Na dvorské volejbalisty čeká v sobotu ještě těžší výzva. Představí se totiž na palubovce suveréna skupiny České Lípy.

„V hale lídra tabulky to bude určitě ostrý start, jelikož Lípa prohrála zatím pouze dva zápasy. Favority tedy nebudeme, na druhou stranu také nemusíme hrát pod tlakem a bojovným výkonem můžeme soupeře o nějaké body připravit,“ věří v dobrý start kapitán Dvora Králové Tomáš Bäumelt.

Podobně jako rivalové z Hronova, také hráči z města na Labi by neradi opouštěli přední příčky. A Dvoráci hledí i výš. „Cíl je u nás celkem jasný, chceme se vrátit na pomyslnou bednu, tudíž se umístit do třetího místa. Jednoduché to určitě nebude, oproti minulému roku přibyli kvalitní soupeři. Nicméně ještě před Vánoci jsme již na třetím místě byli, takže to v našich silách určitě je,“ věří opora mužstva.

Program dalšího kola – sobota 10.00: Hronov – Žďár nad Sázavou, Česká Lípa – Dvůr Králové nad Labem, Kometa Brno – Choceň, Turnov – Havlíčkův Brod. 11.00: Česká Třebová – Mnichovo Hradiště.

Aktuální tabulka II. ligy:

1. Česká Lípa 18 16 0 0 2 49:9 48

2. Česká Třebová 18 10 3 0 5 44:25 36

3. Kometa Brno 18 10 0 4 4 38:32 34

4. Hronov 18 9 3 0 6 39:31 33

5. Dvůr Králové 18 9 1 1 7 37:29 30

6. Choceň 18 9 0 2 7 35:33 29

7. Žďár n. S. 18 8 0 2 8 32:33 26

8. Havlíčkův Brod 18 5 2 0 11 26:41 19

9. Mnich. Hradiště 18 3 1 0 14 17:46 11

10. Turnov 18 0 1 2 15 15:53 4