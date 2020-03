Po zatím posledních zápasech má k bronzu mnohem blíž celek z Jiráskova rodiště. Hronovští v sobotu dokázali využít domácího prostředí se soupeřem z Chocně k zisku pěti bodů a o rovné čtyři teď mají před podkrkonošským rivalem navrch.

Dvoráci přitom mohli být konkurentovi v tabulce blíž, s Havlíčkovým Brodem ale před vlastním publikem jednou prohráli a situaci kolem vysněné třetí příčky nemají ve svých rukách.

Hronov - Choceň 3:1 a 3:2

Choceňští se případným úspěchem v hale Hronova mohli sami vrátit do boje o třetí místo, to by ale museli dosáhnout nejlépe na dvě výhry. V prvním duelu začali dobře. Úvodní sadu ovládli 25:15, druhou dotáhli do dramatické koncovky (24:24).

Od té doby však převzali taktovku domácí. Dopolední bitvu dovedli k obratu na 3:1 a odvetu odstartovali drtivým ziskem setu 25:9!

Jenže pak se i hosté zmátořili. Ztrátu pokaždé dokázali srovnat a kapitulovali až ve zkrácené hře, kterou favorit ovládl výsledkem 15:10.

Dvůr Králové n. L. - Havlíčkův Brod 1:3 a 3:1

Když hráli Dvoráci na konci listopadu na Vysočině, první zápas se svým soupeřem prohráli a uspěli až v odvetě. Sobotní bitva ve sportovní hale při ZŠ Strž měla scénář velmi podobný tomu z konce minulého roku. Vyrovnané dopolední utkání začali lépe domácí hráči, pak ale ztratili druhou sadu a ve zbytku klání si rozjetý soupeř už výhru vzít nenechal.

Odpolední souboj se také dlouho vyvíjel vyrovnaně, tentokrát se ale v koncovkách setů přiklonilo více štěstí na stranu Východočechů, kteří na konci čtvrté hry proměnili hned druhý mečbol za stavu 25:24.

Výsledky 31. a 32. kola: Česká Lípa – Česká Třebová 3:1 a 3:1, Žďár n. S. – Kometa Brno 3:0 a 3:1, Mnichovo Hradiště – Turnov 2:3 a 2:3.

33. a 34. kolo (14. března) - sobota 9.00: Havlíčkův Brod – Choceň. 10.00: Česká Třebová – Hronov, Turnov – Dvůr Králové nad Labem, Česká Lípa – Žďár nad Sázavou. 11.00: Mnichovo Hradiště – Kometa Brno.

Aktuální tabulka:

1. Česká Lípa 32 28 1 0 3 89:20 86

2. Česká Třebová 32 18 4 1 9 76:46 63

3. Hronov 32 15 6 0 11 68:55 57

4. Dvůr Králové 32 16 1 3 12 65:55 53

5. Choceň 32 13 3 3 13 60:62 48

6. Kometa Brno 32 11 1 8 12 55:71 43

7. Žďár n. S. 32 11 3 3 15 55:65 42

8. Havlíčkův Brod 32 11 3 1 17 53:65 40

9. Turnov 32 5 4 5 18 47:79 28

10. Mn. Hradiště 32 5 1 3 23 32:82 20