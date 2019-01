Hronov - Druholigoví volejbalisté Hronova bojovali na své palubovce o naději.

VK Hronov – Spartak Vrchlabí 1:3 (-21, 24, -27, -18) a 3:1 (20, 23, -16, 21).

Do sestavy Hronova se vrátili Melichar a Kůrka, naopak chyběl O. Koza.



Hronov bohužel od začátku pokračoval v nevýrazném výkonu z minulého týdne. Jeho malátná hra ostře kontrastovala s pestrou hrou soupeře. Hosté si i díky množícím se nepřesnostem hronovské přihrávky dostali postupně do devítibodového vedení. Domácí se probudili až v závěru setu, a to bylo už pozdě. Druhý set byl dlouho vyrovnaný, Hronov zlepšil přihrávku a začal se prosazovat v útoku. Výsledkem bylo několikabodové vedení, které však hosté při vstupu do koncovky zlikvidovali. V dramatickém vyvrcholení byli ovšem šťastnější Hronováci a srovnali stav na sety. Povzbuzeni úspěšnou koncovkou domácí tlačili svého soupeře dál a vybudovali si několikabodové vedení. Vrchlabští však nesložili zbraně a díky neomylnému útoku univerzála Černého hronovský náskok zlikvidovali a v závěru šli dokonce do čtyřbodového vedení. V té chvíli ale domácí oprášili dobrý blok a podařilo se jim dostat se až k setbolům. Ani jeden z nich však neproměnili a tak přišel trest v podobě ztráty klíčové sady. Otřesení Hronováci již ve čtvrtém setu nenašli další síly na odpor. Vrchlabští svůj náskok s přehledem zvyšovali až do trpkého konce pro domácí. Tato porážka smazala poslední jiskřičku naděje na přímou záchranu v soutěži.



Do druhého utkání hosté nechali na lavičce svého nejlepšího hráče Černého a Hronov se chopil příležitosti. Začal soupeře převyšovat v důrazu při útoku a zlepšil obranu v poli. V závěru vyrovnaného setu však domácí několika kvalitními bloky a chycenými balóny v poli rozleptali soupeřův útok a slavili vítězství. Do druhého setu vtrhl jako uragán se svým servisem Jiránek a připravil domácím náskok 8:1. Pak ovšem jako na houpačce přišla série chyb při zpracování vrchlabského servisu a záhy bylo vyrovnáno. Hronov se rychle oklepal a opět svému soupeři odskočil. Domácí borci znovu začali kupit chyby a do vedení šlo nečekaně Vrchlabí. Když už se zdálo, že se miska vah naklání na stranu hostí, přišel závěrečný nápor Hronováků a šťastné vítězství 25:23. V té chvíli hrálo vše do hronovských not, ale domácí se nechali ukolébat a trest na sebe nenechal dlouho čekat. Vrchlabský servis ničil hronovskou přihrávku a bezradní domácí rychle kapitulovali. Ve čtvrtém setu naštěstí pro domácí hostům odešel servis. Zlepšená přihrávka a s tím související lepší příprava útoku na síti Hronovu přinášely body a náskok se nadějně zvyšoval. I když další chyby limitovaly hronovský rozlet, hosté již nenašli pádnou odpověď a rezignovali. Toto vítězství ještě Hronov ponechává ve hře o místo v kvalifikaci o 2.ligu s krajskými přeborníky.



Další výsledky 33. a 34. kola: Semily – Ústí nad Orlicí 0:3, 3:0; Letohrad – Sokol HK 3:2, 3:1; Slavia HK – Česká Třebová 3:2, 3:0; Havlíčkův Brod – Dřevěnice 3:0, 3:1 předehráno. (ma)