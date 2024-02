Naprosto fantasticky dopadlo z východočeského pohledu víkendové dějství první ligy volejbalistek. V něm se představily jak hráčky Slavie Hradec Králové, tak jejich krajské rivalky z Hronova.

Volejbalistky Hronova si už brzy zahrají play off první ligy. Soupeřem jim mohou být rivalky z Hradce Králové. | Foto: VK Hronov

Hráčky hradecké Slavie zcela vyplenily půdu českobudějovické Madety a po dvou shodných vítězstvích 3:1 si kolo před koncem zajistily konečné druhé místo v nadstavbové části sezony. V závěrečném dějství navíc dostanou příležitost zcela bez nervů vyzvat prozatím dominantní celek Bižuterie - SG, který sídlí v Jablonci nad Nisou.

Před blížícím se play off by bylo samozřejmě skvělé, kdyby si slávistky před vlastním publikem dokázaly, že i na soupeře z východních Čech dokáží vyzrát.

Výtečně se v pátek a sobotu dařilo také hráčkám Hronova. Ty ve skupině o 7. až 12. místo bojovaly v nadstavbové fázi sezony o jednu ze dvou vstupenek do vyřazovacích bojů a týden před koncem je jasné, že jim už vrchol sezony neuteče.

A co víc. Dlouhodobý lídr tabulky z pražských Nuslí výrazně zaváhal na palubovce prostějovské rezervy a na čele tabulky si nyní Východočešky hoví s šestibodovým polštářem.

V nadstavbové derniéře se oba přední celky střetnou v hale Hronova a domácím k uchování první (celkově sedmé) příčky postačí uhrát jediný bod. Ten by navíc znamenal, že ve čtvrtfinále play off by se potkaly právě dva východočeské celky Slavia Hradec Králové proti Hronovu!

Volejbalistky hradecké Slavie skončí v nadstavbové části I. ligy druhé za týmem z Jablonce nad Nisou.Zdroj: TJ Slavia HK

I. liga žen, skupina o 1. - 6. místo

Výsledky 9. a 10. kola: České Budějovice – Slavia HK 1:3 (-14, 10, -13, -21) a 1:3 (-19, -17, 19, -16). Bižuterie - SG – Lvi Praha 3:0 a 3:2, Dobřichovice – Střešovice 3:0 a 3:2.

Aktuální tabulka

1. Bižuterie - SG 18 15 2 0 1 52:11 1518:1160 49

2. TJ Slavia Hradec Králové 18 11 1 2 4 43:26 1546:1397 37

3. TJ Sokol Dobřichovice 18 7 2 1 8 33:34 1428:1479 26

4. VK Madeta České Budějovice 18 7 0 0 11 27:38 1394:1467 21

5. TJ Tatran Střešovice 18 4 1 3 10 26:43 1436:1573 17

6. VK Lvi Praha 18 2 2 2 12 19:48 1318:1564 12

Program, 11. a 12. kola (1. a 2. března): Slavia HK - Bižuterie SG, Lvi Praha – Dobřichovice, Střešovice – České Budějovice.

I. liga žen, skupina o 7. - 12. místo

Výsledky 9. a 10. kola: Plzeň – Hronov 0:3 (-19, -15, -20) a 1:3 (-25, 22, -17, -24), Prostějov B – Nusle 3:0 a 3:0, Národní volejbalové centrum – Rudolfov 0:3 a 3:0.

Aktuální tabulka

1. VK Hronov 18 9 3 2 4 42:29 1573:1477 35

2. TJ Sokol Nusle Praha 18 9 1 0 8 32:28 1337:1304 29

3. Národní volejbalové centrum 18 6 4 2 6 36:33 1474:1467 28

4. VK Prostějov B 18 7 1 2 8 31:33 1384:1383 25

5. Volejbal Plzeň 18 7 0 2 9 28:34 1300:1373 23

6. Volejbal Rudolfov 18 6 1 2 9 26:38 1400:1464 22

Program, 11. a 12. kola (1. a 2. března): Hronov – Nusle, Národní volejbalové centrum – Plzeň, Prostějov B – Rudolfov.

