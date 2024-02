Hned tři východočeské celky měly napilno v pátečním programu první volejbalové ligy. A večer to rozhodně nebyl vydařený. Muži hradecké Slavie padli v hale rezervního celku českobudějovického Jihostroje, slávistky doma přehrály Dobřichovice až ve zkrácené hře a hráčky Hronova prohrály v hale dalšího jihočeského týmu Rudolfova.

Volejbalisté hradecké Slavie vyrazili v pátek na jih Čech s cílem ukončit čtvrtfinálovou sérii. První pokus jim nevyšel, druhý je čeká v sobotu. | Foto: archiv Deníku

Sportovní víkend pořádně ještě ani nezačal a pod vysokou sítí je již odehráno několik prvoligových zápasů. V nich dostaly prostor mimo jiné i celky z východních Čech, úspěšné ale tentokrát nebyly. Pozitivem však zůstává fakt, že hned zítra dostanou šanci na reparát.

Kouč po volejbalovém zázraku: úžasný pocit, euforie. Co postup do extraligy?

I. liga mužů – čtvrtfinále play off

VK EGE České Budějovice B – TJ Slavia Hradec Králové 3:2 (15, -21, 22, -14, 13), stav série: 1:2

Za stavu 2:0 pro Hradec se čtvrtfinálová série stěhovala na jih Čech a stejně jako v prvním duelu v hale Slavie se duel protáhl do pěti setů. V tom úvodním sice Východočeši získali první bod, bylo to však naposledy, kdy v této hře vedli. Soupeř totiž dominoval, brzy otočil na 5:1 a sadu dovedl k drtivému výsledku 25:15.

Hosté přesvědčivě vyrovnali, ve třetím setu ale nezvládli koncovku a znovu tak museli dotahovat. Povedlo se, suverénním výkonem ve čtvrté hře Hradečtí srovnali na 2:2 (14:25), ohromně vyrovnaný tie-break ale přece jen vyšel lépe extraligové rezervě a oba soupeři se tak za stavu 2:1 pro Hradec potkají v sobotu znovu.

Další páteční výsledky: Liberec B – BV Ostrava 0:3, konečný stav série: 0:3. Velké Meziříčí – Bučovice 3:1, stav série: 1:2.

Bravo pod vysokou sítí. Hradecká Slavia zahájila ligové play off dvěma výhrami

I. liga žen – nadstavbová skupina o 1. - 6. místo

TJ Slavia Hradec Králové – TJ Sokol Dobřichovice 3:2 (-21, 22, 20, -23, 6)

Také ženy Slavie dospěly v pátečním ligovém utkání do zkrácené hry, i výhru 3:2 lze ale brát za bodovou ztrátu. Proti Dobřichovicím byly Východočešky papírovými favoritkami, jenže po celý zápas jako by se nemohly dostat do toho správného tempa.

Úvodní set získaly soupeřky, následoval obrat na 2:1, ve čtvrté hře a znovu uspěly Středočešky. Rozhodoval tak tie-break a v něm už domácí hráčky nedaly Sokolkám žádnou šanci na zisk druhého bodu. Oba soupeři se potkají znovu hned v sobotu dopoledne od 10 hodin.

logo TJ Slavia Hradec KrálovéZdroj: TJ Slavia HK volejbal

Další výsledky 7. kola: Střešovice – Bižuterie 1:3, Lvi Praha – České Budějovice 3:1.

Skok do čela prvoligové tabulky se nekoná. Ztráta na Severočešky naopak narostla

Aktuální tabulka

1. Bižuterie – SG 15 13 1 0 1 43:8 41

2. TJ Slavia Hradec Králové 15 9 1 2 3 36:21 31

3. VK Madeta České Budějovice 14 7 0 0 7 23:26 21

4. TJ Sokol Dobřichovice 15 5 1 1 8 24:31 18

5. TJ Tatran Střešovice 15 4 1 2 8 23:34 16

6. VK Lvi Praha 14 0 2 1 11 11:40 5

I. liga žen – nadstavbová skupina o 7. - 12. místo

Volejbal Rudolfov – VK Hronov 3:1 (19, -23, 22, 24)

Nedařilo se ani ženám Hronova.

logo VK HronovZdroj: vkhronov.czTy po sérii pěti výher v řadě cestovaly do Rudolfova, na jihu Čech se jim ale nepodařilo potvrdit roli favoritek a předposlednímu celku tabulky podlehly 1:3. Domácí tým dvakrát vedl, ve čtvrté sadě ale dlouho nic nenasvědčovalo tomu, že by měly Východočešky opustit zápas bez bodového zisku. Vždyť v průběhu setu vedly až devítibodovým rozdílem (7:16)!

Soupeř se ale nevzdal, stav dokázal vyrovnat a v koncovce dokonal velký obrat, díky němuž mohl slavit šestou tříbodovou výhru v sezoně, třetí v řadě.

Druhý zápas spolu oba celky sehrají v sobotu od 11 hodin.

Další výsledek 7. kola: Prostějov B – Plzeň 3:0.

Hronov v předehrávce nebodoval. O víkendu jdou ve druhé lize do hry muži i ženy

Aktuální tabulka

1. TJ Sokol Nusle Praha 14 8 1 0 5 29:19 26

2. VK Hronov 15 6 3 2 4 33:27 26

3. Národní volejbalové centrum 16 5 4 2 5 33:30 25

4. Volejbal Plzeň 15 7 0 2 6 27:25 23

5. Volejbal Rudolfov 17 6 1 2 8 25:35 22

6. VK Prostějov B 15 4 1 2 8 22:33 16

Zdroj: Český volejbal