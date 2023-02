Do branky se po pátečním volnu, kdy se s reprezentací loučil Martin Beneš, postavil Lukáš Bauer. Stejně jako v prvním duelu se domácím vydařil lépe vstup do zápasu. Po minutě a 39 vteřinách otevřel gólový účet Havlas. V osmé minutě už to bylo o dvě branky, když se prosadil Hanák. Švýcarům se povedlo do první sirény zásluhou Steinera snížit.