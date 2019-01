Deštné v Orlických horách - Na stovky kilometrů se vydá více než stovka musherů z jedenácti evropských zemí se svými psy. Jeden z nejextrémnějších závodů psích spřežení v Evropě Šediváčkův long začíná v úterý večer noční čtyřicetikilo­metrovu etapou.

Šediváčkův long | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Pořadatelem závodu je letos občanské sdružení Žijeme se psy. Závod tvoří dvě tratě na 222 a 333 km, jejich etapy vedou po hřebenech Orlických hor, a to i na polské straně. Zahrnují také jeden povinný bivak, který se uskuteční právě na polské straně, kde spřežení ujedou celkem 45 kilometrů. Závodníci budou přejíždět do Polska u Masarykovy chaty a vydají se do oblasti Czarne bagno, k prameništi řeky Orlice a pak dále podél říčky Bystrzyce a okruhem zpět.

Účastníkům z Česka, Německa, Polska, Francie Belgie, Itálie, Nizozemska, Rakouska a dalších zemí přeje po několika letech počasí, na hřebenu Orlických hor je dostatek sněhu. „Nemusíme se nikde točit dokolečka. Můžeme se vydat i na devadesáti– a sedmdesátikilo­metrové trasy. Podmínky a účast připomínají rok 2004, kdy se tu jelo mistrovství Evropy,“ upřesnil hlavní pořadatel závodu Pavel Kučera.

Na trati se objeví severští psi jako sibiřský husky, aljašský malamut, grónský pes, samojed, a také evropský saňový pes. „Jsou to kříženci loveckých a severských psů. Formule jedna. Rychle se s nimi svezete, ale také je s nimi více práce,“ popsal posledně jmenované plemeno Kučera.

Pořadatelé se snažili směrovat závod mimo tratě běžkařů. Přestože je letos dostatek sněhu, předseda pořádajícho občanského sdružení Jaroslav Soumar vysvětlil, že na rychlost závodníků tyto podmínky nemají příliš velký vliv. „Záleží na individuální úrovni závodníků a trénovanosti psů.“

Zkušební ročník závodu, později přejmenovaný na první, startoval v roce 1997. Den před startem utekli pořadateli dva psi, jednoho z nich, sibiřského husky Šediváka, zastřelil místní obyvatel. Na památku smutné události byl závod pojmenován Šediváčkův Long. (zen)