Sobotní program v Hořicích nabídne tradičně tréninkové a kvalifikační jízdy. Neděle bude poté patřit ostrým závodům.

Nejvíce si diváci i organizátoři slibují od kubatury Supersport. Startovní listina motocyklů do 600 kubických centimetrů je našlapaná odshora dolů. S nejvyššími ambicemi v ní bude startovat srpnový král hořických závodů Petr Najman. Překonat ho bude chtít domácí miláček Marek Červený, který se do této třídy vrací po delší době. V minulosti v ní však zaznamenal největší úspěchy své bohaté kariéry, když dvakrát ovládl šampionát IRRC. Nahánět by je měl Kamil Holán, jenž už toho má v Hořicích hodně odjeto. Velkou neznámou je návrat Michala Dokoupila. Na východ Čech přiveze novou mašinu značky Yamaha. Zavzpomíná populární Indián na své předchozí úspěchy?

Pro hořické fanoušky bude velmi zajímavá třída SP125. První místo ze srpna bude obhajovat domácí závodník Lukáš Fikker. Mezi elitu by se chtěli protlačit i Josef Svoboda s Markem Zimou.

Rekord Bohumila Staši v absolutním počtu vítězství může v neděli překonat Patrik Kolář (GP125). Závodník z Verdeku u Dvora Králové se tak může stát nejúspěšnějším jezdcem historie. Sekundovat by mu chtěl místní matador Oldřich Podlipný.

Královská třída Supebike je pro letošní rok hodně otevřená. O zlatý vavřín by si to měli rozdat Němci Didier Grams s Davidem Datzerem. Do boje o stupně vítězů však bude chtít promluvit i Kamil Holán.

Časový harmonogram

Sobota – 21. května 2022



9:00 – 9:25 (25 minut) I. měřený trénink SP 125

9:45 – 10:10 (25) I. měřený trénink GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300

10:30 – 10:55 (25) I. měřený trénink SSP 600

11:15 – 11:40 (25) I. měřený trénink Supertwin

12:00 – 12:25 (25) I. měřený trénink Supermono + SSP 400

12:45 – 13:10 (25) I. měřený trénink Superbike

13:10 – 13:45 (35) Přestávka

13:45 – 14:10 (25) II. měřený trénink SP 125

14:30 – 14:55 (25) II. měřený trénink GP 125 / MOTO 3 + OPEN 250 + SSP 300

15:15 – 15:40 (25) II. měřený trénink SSP 600

16:00 – 16:25 (25) II. měřený trénink Supertwin

16:45 – 17:10 (25) II. měřený trénink Supermono + SSP 400

17:30 – 17:55 (25) II. měřený trénink Superbike



Neděle – 22. května 2022

Vjezd na trať, zahřívací kolo, start, počet kol, kubatura

9:30 9:40 9:45 10 SP 125

10:45 10:55 11:00 11 GP 125 / MOTO 3+OPEN 250+SSP 300

12:05 12:15 12:20 12 SSP 600

13:20 13:30 13:35 11 Supertwin

14:35 14:45 14:50 11 Supermono + SSP 400

15:55 16:05 16:10 12 Superbike