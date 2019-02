Náchodsko – Druholigoví nohejbalisté Zbečníka začali odvetné zápasy ve 2. lize utkáním v Bělé.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/David Kojan

Do první dvojice nastoupili za Zbečník Valášek s Vlachem a vyhráli po velmi dobrém výkonu ve dvou setech – 0:1.



Řehák s Kleandrem vzápětí začali také dobře, ve druhém setu byli ale šťastnější za devítek domácí hráči. V rozhodující sadě ale zahrál zbečnický tým výborně a stejně jako v domácím zápase měl po dvojicích navrch – 0:2.



Trojice Valášek, Kleandr, Kábrt nezačala dobře a celý první set dotahovala ztrátu, v úplném závěru ale zabojovala a nejtěsnějším poměrem set získala. Ve druhém setu pak už Bělé nedala vůbec šanci a jasně zvítězila – 0:3.



V následující trojici domácí elitní formace v čele s Petrem zavelela ke zteči a ve dvou setech zdolala zbečnickou trojici Řehák, Hartman, Vlach – 1:3.



Vložená dvojice vypadala dlouho lépe pro domácí, ale koncovku druhého setu získal se štěstím Zbečník a ve třetím setu už mladý Kábrt s Hartmanem zahráli skvěle – 1:4.



Do pro oba týmy neoblíbeného singlu nastoupil za Zbečník Vlach proti domácímu kapitánovi Kašparovi. První set zvládl hostující hráč na výbornou, naopak ve druhém setu kraloval Kašpar. Ve třetím setu vedl Vlach 9:8 a Zbečník sahal po vedení 5:1, neuvěřitelné dvě bodová prasátka od Kašpara za sebou, z toho druhé přímo ze smečovaného servisu, udržela domácí ve hře – 2:4.



V následující trojici měl dlouho navrch Zbečník, který vedl 1:0 na sety a 5:2, pak však po dvou chybách na útoku znervózněl, domácí ucítili šanci a obětavým výkonem v poli zápas otočili – 3:4.



V následující trojici se zdálo, že bude srovnáno, ale z téměř beznadějné situace se Valáškova trojice nakonec dostala a velkým obratem zajistila Zbečníku jistý bod – 3:5.



Hosté pevně věřili, že Řehák s Kleandrem přidají i šestý bod a dlouho nic nenasvědčovalo opaku. Z ničeho-nic ale přišly problémy na útoku a muselo se jít do třetího setu. V něm vedl Zbečník znovu o dva míče (7:5), ale i tentokrát vedení promarnil a bojovní domácí tak ještě udrželi naději na remízu – 4:5.



V poslední dvojici tedy museli zabojovat Valášek s Vlachem. V prvním vyrovnaném setu ale neustále dotahovali a nakonec set ztratili. Velký boj pokračoval i ve druhém setu do skóre 4:4. Od tohoto stavu dali hráči Bělé do konce utkání v obou setech jediný bod a zbečnická dvojice dohrála zápas v naprosté euforii – 4:6.



„Měli jsme poměrně problémy se sestavou a přijeli pouze v šesti hráčích, i proto je výhra ze hřiště soupeře pro nás obrovsky cenná. Zápas jsme měli skvěle rozehraný, ale nakonec po smolně prohraném singlu z toho bylo veliké drama. Jednoznačně nejlepším naším hráčem byl čtyřbodový Valášek, za zmínku určitě stojí i tři body mladého Kábrta, všichni jsme ale podali bojovný výkon. Průběžné čtvrté místo je pro Zbečník, jakožto pro nováčka, perfektní. Chtěl bych ocenit férovou hru z obou stran a tomuto druhému východočeskému týmu v soutěži upřímně přeji hodně štěstí do dalších bojů," hodnotil zápas spokojený vedoucí Zbečníka Lukáš Vlach.



Další výsledky 8. kola: NO TJ Sokol Zlín-Prštné – TJ Sokol SDS Exmost Modřice B 2:6, R.U.M. NK Holubice – NK Climax Vsetín B 6:3, TJ Sokol Třebíč – NK Rozvíz–Slovan Ivanovice na Hané 3:6. (lvl)

1. Modřice B 8 7 0 1 43:22 14

2. Holubice 8 6 0 2 43:23 12

3. Ivanovice n. H. 8 6 0 2 41:29 12

4. Zbečník 8 4 1 3 37:34 9

5. Bělá 8 4 1 3 39:37 9

6. Třebíč 8 2 1 5 29:38 5

7. Zlín-Prštné 7 0 1 6 16:41 1

8. Vsetín B 7 0 0 7 18:42 0