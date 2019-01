Náchodsko – Úvodní jarní vystoupení mají za sebou národní házenkáři a házenkářky Krčína v nejvyšší domácí soutěži mužů a žen.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ivan Tafat

I. LIGA MUŽŮ

Sokol Krčín – Sokol Studénka 22:19 (12:11). Na svého prvního jarního soupeře nemají muži Krčína příliš dobré vzpomínky, protože na podzim mu ostudně podlehli 22:13.

Vstup do jarní odvety byl z obou stran opatrný, na mokrém terénu nechtělo ani jedno z družstev ztrácet míče technickými chybami. Domácí nepustili hosty do vedení, a tak byl stav ve 3. min. 1:1, v 8. min. 3:2 a ve 14. min. hosté snižovali 6:5. Zlepšenou hrou v obraně a několika povedenými zákroky domácího brankáře Chmelíka dokázal Krčín do 22. min. odskočit na rozdíl tří branek, což mělo Krčín do konce poločasu uklidnit. Opak byl ale bohužel pravdou, domácí útok nevstřelil následujících pět minut ani jednu branku, takže se hostům podařilo ve 27. min. vyrovnat na 9:9. V samém závěru prvního poločasu Krčín přece jen udržel nejtěsnější vedení, a to díky přesné trefě Jiřího Peška.

„Do druhého poločasu jsme nastupovali s jasnými pokyny ke klidné, trpělivé hře a vyvarování se zbytečných ztrát míčů technickými chybami," představoval si ideální scénář domácí trenér Kamil Zimla. Toto se ale Krčínu v prvních deseti minutách ne příliš dařilo, takže nechali hosty znovu několikrát vyrovnat (4. minuta 13:13; 5. minuta 14:14 a 9. minuta 15:15). V rozmezí 10. – 22. minuty ale došlo k rozhodujícím okamžikům utkání. Střídající brankář Kopecký několika dobrými zákroky podržel domácí družstvo, a protože se útočníkům podařilo vstřelit několik pěkných branek, svítil na ukazateli stav 20:16. Tento náskok si už Krčín do konce střetnutí pohlídali a zaslouženě zvítězil.

Kamil Zimla, trenér Krčína: „Je potřeba pochválit celé družstvo za bojovnost a hlavně za to, že i když se ne vždy vše dařilo, drželi spolu a podporovali se, což by pro nás mělo být ponaučením i do dalších zápasů."

Sestava a branky Krčína: Chmelík, Kopecký – Leugner, Mikolášek, Šefc, Červinka – Pešek (10), Valtera (8), Marek (4), Fišer.

Další výsledky 12. kola: Brno – Svinov 18:17, Rokytnice – Stará Ves n. O. 13:15, Nezvěstice – Opatovice n. Lab. 24:14, Plzeň Újezd – Přeštice 22:14, Tymákov – Nýřany 21:15.

Tabulka I. ligy mužů po 12. kole:

1. Plzeň Újezd 12 10 2 0 234:173 22

2. Brno 12 8 3 1 210:176 19

3. Opatovice 12 5 5 2 204:198 15

4. Tymákov 12 6 2 4 204:192 14

5. Studénka 12 5 3 4 240:226 13

6. Nezvěstice 12 6 1 5 216:210 13

7. Nýřany 12 6 0 6 234:247 12

8. Přeštice 12 5 1 6 201:222 11

9. Krčín 12 4 2 6 212:215 10

10. Stará Ves 12 4 0 8 191:229 8

11. Rokytnice 12 2 0 10 182:218 4

12. Svinov 12 1 1 10 192:214 2

I. LIGA ŽEN

Sokol Krčín – SK Studénka 12:2 (5:1). V prvním jarním utkání I. ligy žen přivítaly krčínské ženy soupeře ze severní Moravy, SK Studénka.

Celé utkání bylo ovlivněno nepříznivým počasím, se kterým se hostující tým nedokázal po celý zápas vyrovnat. V úvodu domácím zajistila vedení L. Hamanová a jednogólový náskok vydržel na ukazateli skóre až do 18. minut. V poslední desetiminutovce se krčínským hráčkám podařilo přidat další branky, takže šly do šatny s vedením 5:1.

Soupeř v úvodu druhého poločasu snížil na 5:2, ale to bylo z jeho strany vše. Domácí družstvo postupně navyšovalo vedení až na konečných a zasloužených 12:2.

Ludmila Fišerová, trenérka Krčína: „Určitě lze pochválit pozornou hru celé obrany, která nedovolila soupeři vstřelit za 60 minut více jak dvě branky. Bohužel ani náš útok se na mokrém povrchu moc neprosazoval. Vzhledem k vývoji utkání se na hřiště dostala všechna děvčata ze střídačky."

V neděli hostí hráčky Krčína od 9.30 hodin Dobrušku.

Sestava a branky Krčína: Dušková – Macková, Chrastilová, Nejmanová, Žižková – Hamanová (4), Zimlová (4), Koudelková (1), Fišerová (1), Kotlářová (1), Rydlová (1).

Ostatní výsledky 12. kola: Žatec – Tymákov 10:21, Rokytnice – Modřany 20:8, Dobruška – Hlinsko 21:12, Blovice – Přeštice 14:23, Chomutov – Příchovice 13:23. Předehrávka 13. kola: Přeštice – Chomutov 18:12. (vz)

Tabulka I. ligy žen po 12. kole:

1. Dobruška 12 12 0 0 258:152 24

2. Tymákov 12 10 1 1 257:151 21

3. Přeštice 13 10 1 2 225:179 21

4. Krčín 12 9 0 3 187:133 18

5. Chomutov 13 6 0 7 214:216 12

6. Rokytnice 12 5 2 5 208:205 12

7. Hlinsko 12 5 1 6 216:221 11

8. Příchovice 12 5 1 6 221:227 11

9. Žatec 12 4 0 8 150:202 8

10. Studénka 12 2 0 10 110:202 4

11. Blovice 12 2 0 10 159:214 4

12. Modřany 12 0 0 12 125:228 0