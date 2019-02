Bude to náročná mise. Podzimní část aktuální sezony východočeskému triu nevyšla podle představ, a když nebudeme počítat poslední Zlín, pak se regionální zástupci ve druhé nejvyšší domácí soutěži vyloženě ztráceli.

Vždyť momentálně okupují předposlední 10. (Náchod), 9. (Dvůr) a v jičínském podání 8. místo.

Přitom poslední dva jmenované celky neodstartovaly sezonu vůbec špatně. Ba naopak. Dvůr i Jičín do mistrovských bojů vstoupily dvěma výhrami a chvíli se vyhřívaly na čelních příčkách. Od té doby ale šly jejich výkony dolů a další body pro východní Čechy přicházely už jen v prestižních derby.

Právě v nich si dvěma výhrami zlepšil náladu jinak nulový Náchod, na šestibodový zisk se po vítězství nad Dvorem dostala jičínská rezerva.

Pouze úspěchy v derby ale na jaře stačit nebudou. Pokud se východočeské týmy chtějí v I. lize zachránit, potřebují bodovat častěji, a to hlavně doma!

OSTRÝ JARNÍ START

12. kolo – neděle 11.00: Hustopeče – Náchod. 16.00: Zlín – Dvůr Králové. Jičín B volno.

13. kolo (2. – 3. 3.) – sobota 17.00: Náchod – Zlín. Neděle 17.00: Jičín B – Bystřice p. H. Dvůr volno.

14. kolo(9. – 10. 3.) – sobota 17.30: Velká Bystřice – Jičín B. Neděle 11.00: Bystřice p. H. – Dvůr Králové. Náchod volno.

„Páté místo bych bral,“ říká jičínská opora Masák

Házenkářům rezervního týmu Jičína patří po podzimní části I. ligy osmé místo. O víkendu se rozjede její druhá polovina a ve městě pohádek budou znovu spoléhat na dravé mládí, jak tomu ostatně bylo doposud.

Tým je však doplněn i o zkušené borce a jedním z nich takových je pětatřicetiletý ONDŘEJ MASÁK. Tomu se na podzim dařilo, když stihl zaznamenat 31 branek a je druhým nejlepším střelcem týmu. „Je pěkné, že jsem nějaké góly dal, ale rozhodně bych je všechny vyměnil třeba za dvě výhry, abychom měli o něco více bodů. Doufám, že nám druhá polovina sezony vyjde lépe,“ říká.

Jak jste hodnotili první polovinu soutěže?

Potenciál mužstva je větší. Chceme hrát ve vyšších patrech. Vstup do sezony nám vyšel, ale poté nám bohužel někteří hráči vypadli a pár jich také muselo alternovat v A týmu, což bylo na naších výsledcích znát. Kolikrát jsme sestavu museli dolepit dorostenci. Čtyři body navíc jsme rozhodně mít mohli.

Vy jste v týmu jeden z nejzkušenějších, baví vás předávat zkušenosti mladším?

Hlavně mě baví házená jako taková. Máme výbornou partu, v týmu je dobrá atmosféra, jinak bych to nehrál. A jestli si někdo něco pozitivního vezme, tak je to jen dobře.

Jak probíhala zimní příprava, trénovalo se s extraligovým týmem?

Přesně tak. Trénuje se s A týmem a mladší kluci třeba ještě s dorostem. Samozřejmě se to řídí podle potřeb áčka, což je logické.

Vy jste v první lize jediné rezervní mužstvo extraligového týmu. Čím je to specifické?

Hlavně tím, že nehrajete více zápasů ve stejném složení. V tom je to hodně složité. Ale je to určitě ve prospěch věci, protože většinou pár hráčů jede s áčkem. Je to dobře nastavené, kluci se otrkají a ze zkušeností mohou v budoucnu jen těžit.

S jakým umístěním byste vlastně byl na konci sezony spokojen?

Rozhodně máme na to pohybovat se v polovině tabulky. Páté, šesté místo by bylo dobrým počinem.

Vy začnete až s týdenním zpožděním proti ostatním týmům, pauza už je hodně dlouhá.

Letos opravdu je. Už se všichni těšíme až znovu začneme hrát.

Lukáš Picha: Uděláme maximum, abychom se v tabulce zvedli

Dvůr Králové n. L. – Házenkáři z města na Labi skončili loni v I. lize na posledním místě. Letos si ale nic takového nemohou dovolit. Taková příčka by totiž při plném obsazení soutěže mohla znamenat sestup o patro níž.

Ví to i LUKÁŠ PICHA, odchovanec klubu a zároveň dlouhodobě nejlepší střelec mužstva.

Jak náročná byla zimní příprava ve Dvoře Králové?

Asi jako každý rok. Ona ani nemusí být zimní (úsměv). Každá je pro hráče náročná, zvlášť po tak dlouhé vánoční pauze. Není to jednoduché, ale zvládnout se to musí.

Kdo z trenérů se nejvíc podílel na tréninkovém drilu?

Myslím, že každý trenér našeho klubu se pro kvalitní přípravu snažil udělat maximum. Není ale pochyb o tom, že tréninková jednotka je závislá hlavně na individuálním přístupu nás hráčů.

Vedle tréninkových jednotek jste stihli i teambulding na horách. Berete tuto možnost už jako nedílnou součást přípravy?

Určitě. Nejen, že jde o nedílnou součást přípravy, ale především se u nás z toho stává příjemná tradice. Jak říkáte, jde nejen o potřebnou kondiční přípravu, tak i o velice důležitý teambuilding, který nás může posunout dál, než na příčky v dolních patrech tabulky.

Vy jste momentálně s jednašedesáti góly třetí mezi kanonýry soutěže. Na kolik branek si věříte na jaře?

Pokud mám mluvit takhle o svých střeleckých metách, pak nejde ani tak o to, na jaký počet gólů si věřím. Spíš o to, kolik branek mi zajistí vedení ve střelecké soutěži (usmívá se).

Ve Dvoře Králové se tým skládá takřka kompletně z odchovanců. Odráží se to na partě, kterou v týmu tvoříte?

Ano, určitě ano! Myslím si, že v našem kádru je dost věkových kategorií a i přesto se dokážeme bavit o různých věcech. Bohužel předvádíme lepší výkony na tmelících akcích, než na hrací palubovce (úsměv). Třeba se na jaře polepšíme i na hřišti.

Vám po podzimu patří deváté místo. Věříte, že má tým na lepší příčky? Co bude vaším jarním cílem?

Já v to věřím. Doufám, že máme na mnohem lepší výsledky. Uděláme maximum, abychom se zvedli. Jen musíme nejdřív odhalit, kde je zakopaný pes.

TABULKA I. LIGY V PŮLCE SEZONY



1. Hustopeče 10 9 0 1 286:233 18

2. Chodov 10 8 0 2 305:242 16

3. Maloměřice 10 7 0 3 273:266 14

4. Strakonice 10 6 1 3 269:251 13

5. Velká Bystřice 10 5 1 4 240:245 11

6. Bystřice p. H. 10 5 0 5 243:251 10

7. Vršovice 10 3 3 4 249:251 9

8. Jičín B 10 3 0 7 233:266 6

9. Dvůr Králové 10 2 1 7 229:259 5

10. Náchod 10 2 0 8 254:281 4

11. Zlín 10 2 0 8 256:292 4

-----------------------------------------------------------------------------------

Kanonýr Cvejn vlastní góly neřeší. Chce jaro bez sestupových starostí

Náchod – V devatenácti letech patří k oporám svého mužstva. Už v podzimní části sezony to RADEK CVEJN (na snímku) potvrzoval skvělou střeleckou produktivitou. Vždyť dokázal skórovat ve všech deseti dosavadních zápasech a zazářil hlavně na půdě Zlína. Šestnáct (!) nastřílených branek jej vyšvihlo na druhé místo mezi prvoligovými kanonýry.

Nyní ho, stejně jako celý Náchod, čekají boje v jarní části soutěže. S ohledem na počet bodů (4), které mužstvo dosud získalo, půjde o přímý boj o záchranu.

Radku, jaké to bylo zimovat takovou dobu na předposledním místě tabulky?

Samozřejmě to pro nikoho z nás nebylo nic příjemného. Před sezonou jsme měli vyšší ambice než předposlední místo v ligové tabulce.

Odrazilo se postavení týmu na náročnosti zimní přípravy? Nebo byla v podstatě stejná, jako v předchozích letech?

Naše zimní příprava byla stejná, jako každý rok. Nikam jsme nevyráželi, trenéři spoléhali pouze na tréninky stavěné na fyzickou kondici.

Hned na úvod jara vás čeká výlet na palubovku vedoucího celku tabulku. S jakými plány v neděli vyrazíte do Hustopečí?

Hustopeče jsou zaslouženě na vedoucí pozici. Je nám jasné, že půjde o hodně náročný zápas. Ale pojedeme tam s tím, že jim chceme sebrat nějaké body.

Vy jste v podzimní části stihl nastřílet 62 branek. Cítíte, že na vás mužstvo hodně spoléhá? Považujete se už v devatenácti letech za oporu týmu?

Určitě ne. Góly, co jsem vstřelil, jdou za celým týmem. Spoluhráči na nich mají určitý podíl. Každý hráč má v našem mužstvu nějakou úlohu a já se tu svou snažím každý zápas plnit na 200 procent.

Pouze dvě branky vám schází na nejlepšího střelce soutěže. Máte v hlavě pomyslnou korunku pro nejlepšího kanonýra I. ligy?

Já opravdu na branky vůbec nemyslím, to je spíš taková odměna za odvedenou práci. Mně stačí, když posbíráme body a utrhneme se soupeřům ze spodku tabulky.

S jakým umístěním budete po sezoně spokojen? Kam sahají ambice Náchoda?

Osobně budu spokojen, když nebudeme muset řešit sestupové starosti. Chceme hrát pěknou házenou a hlavně začít vyhrávat. Jde především o to, aby fanoušci, kteří nás chodí podporovat, byli s naším výkonem spokojení.