Skvělé představení. První ze dvou závodů Světového poháru ve snowboardcrossu v Gruzii se jasně odehrál v režii Evy Samkové. Ve středeční kvalifikaci ani ve čtvrtečních finálových jízdách nepoznala přemožitelku.

Eva Samková. | Foto: ČTK / ČTK

V celkovém hodnocení seriálu Samkové znovu patří nejvyšší příčka. „Dala jsem do toho ve všech jízdách 150 procent, hlavně ve finále. Jelo to super, kluci makali, tým taky, všechno hezky sedlo. Bylo to mimořádně těsné, pálí mě nohy,“ říkala po dojezdu.