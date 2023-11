Místní oddíl se rozhodl uspořádat MČR po 7 letech i vzhledem k výkonností vlastních mladších žáků, kterým se povedlo v červnu vybojovat v Karlových Varech dvě medaile.

Zlatá tečka pro zbečnický nohejbal | Foto: Lukáš Vlach

Na úvod MČR slavnostně zahájil starosta města Hronova Petr Koleta, který i později odpoledne předal hráčům medaile a poháry, hymna zazněla od dětí ze ZUŠ Hronov pod vedením paní Meierové a i to byl krásný zážitek.

Celkově se turnaje zúčastnilo 24 hráčů, domácí oddíl vyslal do boje nakonec 3, když po odhlášení některých hráčů na poslední chvíli byl přijat i Táďa Dohnanský. Od něj se toho tolik nečekalo, ale on znovu příjemně překvapil. Přestože inkasoval v prvním setu nepopulárního kanára, obdivuhodné se zvedl a dokázal tento zápas s kvalitním počernický hráčem dostat až do těsné koncovky třetí sady, na vítězství to nakonec nestačilo. Tádík si ale spravil chuť v následujícím zápase, kde vybojoval výhru s modřickým Hloužkem, kdy dokázal otočit nepříznivý stav 7-9 ve třetím setu!

Zdroj: Lukáš Vlach

V předkole si pak poradil s českobrodským hráčem a zaznamenal tak na turnaji cenné dvě výhry, v osmifinále proti Jirkovi Hudokovi už příliš šancí neměl, ale i zde ukázal některé hezké momenty a bojoval.

Pepa Chráska se ve skupině ze začátku spíše herně trápil, dokázal však porazil počernického hráče a podlehl modřickému Šlezingerovi. V předkole si po zlepšeném výkonu poradil s hráčkou z Brodu a v osmifinále narazil na modřického Koutného. Tento duel přinesl dramatickou bitvu, kde Pepča zvládl těsné koncovky a zodpovědnou hrou si zajistil postup do čtvrtfinále, což byl před turnajem i jeho cíl. V něm narazil na holického Vojtu Prachaře. Situace byla poměrně jednoduchá, byl to v této chvíli v podstatě přímý souboj o třetí místo v celkovém hodnocení poháru. Pepa si schoval nejlepší výkon právě na tento zápas, dokázal svého soupeře udolat ve dvou setech a my měli obrovskou radost.

Poté Pepovi už trošku došla šťáva, v semifinále to měl proti skvěle hrajícímu Kornatovskému velice těžké a ani v boji o bronz se už mu nedařilo. Čtvrté místo je i tak pro Pepu parádním výsledkem.

Zdroj: Youtube

Největším želízkem v ohni pak byl i díky poctivé singlové přípravě převážně s Kábrtkou Jirka Hudok. Jirka první tři zápasy vyhrál, ale soupeři ho příliš neprověřili, což nebylo úplně idelání pro rozhodující bitvy. Ve čtvrtfinále přišel první opravdu kvalitní soupeř karlovarský Levko a byl to těžký boj. V prvním setu Jirka dokázal otočit koncovku ze 7-9, ve druhém setu byl o něco lepší hráč Liaporu. Ve třetím setu Jirka těžkou situaci zvládl a postoupil do čtyřky. V semifinále narazil na Šlezingera. Tento zápas Jirkovi příliš herně nesedl, koncovku první sady ztratil, viditelně nebyl v herní pohodě, kdy se trápil na příjmu i servisu a ve druhém setu za stavu 6-9 to vypadalo už beznadějně.. I s trochou toho potřebného štěstí se ale dokázal z této takřka bezvýchodné situace dostat a ve třetím setu vyhrál 10-8.

Ve finále už to byla ovšem úplně jiná písnička! Skvělá hra od Jirky od začátku, přestože koncovku první sady ztratil ze 7-9, ve druhém setu to byl do stavu 8-1 od domácího hráče naprostý koncert. Skvěle Jirka odehrál poté i třetí set a výborného Kornatovského dokázal zaslouženě porazit. Zlatá radost tak mohla propuknout naplno a datum 25.11. 2023 bude navždy zapsáno v historii zbečnického oddílu zlatým písmem!

Konečné výsledky MČR mladších žáků jednotlivců Hronov/Zbečník:

1. Jiří Hudok (TJ Sokol Zbečník), 2. Matyáš Kornatovský (SK Liapor Karlovy Vary), 3. Vojtěch Šlezinger (MNK mobilprovás Modřice), 4. Josef Chráska (TJ Sokol Zbečník).

Konečné výsledky poháru ČNS MŽ 2023

1. SK Liapor Karlovy Vary

2. TJ Sokol Dolní Počernice

3. TJ Sokol Zbečník

4. MNK Modřice

5. TJ Sokol Holice