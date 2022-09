Letošní Zlatá přilba se zapíše do historie jako jedna z nejsilněji obsazených. Kvůli povinnostem ve švédské lize sice chyběl obhájce prvenství Patryk Dudek, ale jinak se na startu objevilo deset jezdců z pátečního finálového závodu mistrovství Evropy a především trojnásobný držitel trofeje Jason Doyle z Austrálie.

Nejstarší plochodrážní závod na starém kontinentu tradičně zahajují vylučovací jízdy. Z nich postupuje dvanáct borců, které doplní tucet nasazených. Z první vylučovací skupiny postoupil suverénně Kevin Wölbert, který po dvou vítězstvích do třetí rozjížďky už nemusel nastoupit. V systému Zlaté přilby se totiž jedná o to, že se od vylučovacích skupin až po ty semifinálové započítávají do dílčího pořadí dvě nejlepší jízdy. Stejně tak se vedlo Timo Lahtimu, který obhajoval v Pardubicích bronz. Své vylučovací skupiny ovládli ještě Jaimon Lidsey a David Bellego. Kromě nich se dál kvalifikovali: Antonio Lindbäck, Eduard Krčmář, Luke Becker, Niels-Kristian Iversen, Matič Ivačič, Adam Ellis, Dimitri Berge a Nicolas Covatti. Ve vylučovacích jízdách došlo k historickému mezníku Zlaté přilby. Poprvé se závodu zúčastnila žena. Něžné pohlaví zastupovala Celina Liebmannová z Německa.

Ve Svítkově explodoval dánský dynamit. Dílčím vítězem Michelsen, celkovým Madsen

První čtvrtfinálovou skupinu si podmanil Adam Ellis, druhý skončil favorit Jason Doyle, který nevyhrál ani jednu ze tří jízd. Do semifinále postoupil ještě Wölbert. Ve druhé se představil miláček domácího publika Václav Milík. První jízdu sice vyhrál, ovšem ve druhé skončil poslední nakonec se zachránil třetím místem a ziskem tří bodů. Celkově zvítězil Timo Lahti. O pořadí na 2. až 4. místě rozhodovala vedlejší kritéria. Tři závodníci posbírali osm bodů. Milík bral třetí příčku. Ve třetí čtvrtfinálové skupině vyhrál Dimitri Berge, před rovněž devítibodovým Matejem Žagarem a Jaimonem Lidseym. Naopak ze hry ven musely české naděje Jan Kvěch a Eduard Krčmář. Ve čtvrté skupině kraloval Daniel Bewley. Druhou příčku bral Rasmus Jensen a poslední postupovou příčku si zajistil Andžejs Lebeděvs.

Na Zlatou přilbu se nevrací jenom mrtví, má jasno ředitel závodu Erban

Semifinále už rozhodovalo o tom, kdo se představí v malém finále a především ve finále Zlaté přilby. V první skupině se v nejrychlejším možném čase zaskvěl Kevin Wölbert. Třetí jízdu tak mohl zase vynechat. Druhý skončil Daniel Bewley a velké finále si dopřál také Andžejs Lebeděvs. Druhá skupina byla daleko zajímavější. A nejen proto, že v ní bojoval poslední český zástupce. Pardubický odchovanec Václav Milík si znovu zahrával s ohněm. V první jízdě dorazil do cíle z posledního místa na půl plynu. Ve druhé skončil až čtvrtý, což znamenalo, že musí závěrečnou vyhrát a čekat, jak dopadnou jeho přímí konkurenti. První podmínku splnil sám, protože opravdu zvítězil. A jelikož Jason Doyle i Dimitri Berge dojeli hluboko v poli poražených, mohl k radosti zaplněného stadionu slavit postup do velkého finále.

Zlatá přilba je pro mě jasnou volbou, říká poslední český vítěz Václav Milík

Ve finále se představila pětice nováčků a Václav Milík, který vyhrál v roce 2017 a ve své sbírce už má také bronz.

Malé finále ovládl systémem start – cíl na šest kol Jason Doyle. Vyhrál tak svoji první jízdu v letošním ročníku, která už nebyla tolik důležitá. Za ním se seřadili: Matej Žagar, Jaimon Lidsay, Dimitri Berge, Adam Ellis a Niels-Kristian Iversen.

A pak už se bouřící ochozy dočkaly. Václav Milík se však musel na startu potýkat s hendikepem. Jako hůře postavený po semifinále vyfasoval nejhorší, a to vnější dráhu. S nezáviděníhodnou situací se popral více než dobře. Jako první vypálil Daniel Bewley a za ním právě Václav Milík. Oba dva zbytek pole sevřeli a po šest okruhů (jinak se jede na čtyři) soupeřili jen mezi sebou. Brit však prokázal hodně zklušeností a českého jezdce před sebe nepustil. Na stupně vítězů se prodral ještě Rasmus Jensen. Nepopulární čtvrté místo si vyjel Andževs Lebeděvs, jako pátý figurovala senzace dne Kevin Wölbert a šestý skončil Timo Lahti.

„Jsem hrozně rád, že jsem mohl na Zlaté přilbě závodit. V průběhu závodu na mě dolehla skutečnost, o jak historicky významný podnik se jedná. Bylo obrovsky těžké zvítězit,“ sděloval své první pocity šťastný Daniel Bewley, který na závěr promluvil k fanouškům v češtině: „Děkuju, prosím…“

Co řekl po závodu Václav Milík?

„Dostat se do finále Zlaté přilby je vždycky těžké. Mrzí mě to, protože ve finále jsem byl rychlejší než Bewley. Měl jsem horší start, protože jsem neměl výhodnou pozici. Pak ho nebylo kudy předjet. Kdybych měl jedničku, tak vyhraju. Diváci byli suproví. Jedná se asi o nejhezčí závod na světě, i co se týče fanoušků."

„Zítra už jedu další závod, takže na dnešek jsem zapomněl. Věnec jsem hodil mezi diváky. Zlatá přilba je jenom o prvním místě. O tom posadit si na hlavu trofej.“

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Konečné pořadí: 1. Bewley (VB), 2. Milík (ČR), 3. Jensen (Dán.), 4. Lebeděvs (Lot.), 5. Wölbert (Něm.), 6. Lahti (Fin), …, 7. Doyle (Austr.), 8. Žagar (Slov.), 9. Lidsey (Austr.), 10. Berge (Fr.), 11. Ellis (VB), 12. Iversen (Dán).

1. semifinálová skupina – redukované pořadí: 1. Wölbert 10 b., 2. Bewley 9 b., 3. Lebeděvs 7 b., …, 4. Ellis, 5. Žagar oba 5 b., 6. Iversen (Dán.) 3 b.

2. semifinálová skupina: 1. Jensen 9 b., 2. Lahti 8 b., 3. Milík 7 b., … 4. Berge 7 b., 5. Doyle 6 b., 6. Lidsey 3 b.

1. čtvrtfinálová skupina: 1. Ellis 9 b., 2. Doyle 8 b., 3. Wöbert 6 b, …, 4. Smektala (Pol.) 5 b., 5. Becker (USA) 5 b., 6. Berntzon (Švéd.) 4 b.

2. čtvrtfinálová skupina: 1. Lahti 9 b., 2. Iversen 8 b., 3. Milík 8 b., …, 4. Blödorn (Něm.) 8 b., 5. Buczkowski (Pol.) 5 b., 6. Lindbäck (Švéd.) 4 b.

3. čtvrtfinálová skupina: 1. Berge 9 b., 2. Žagar 9 b., 3. Lidsey 7 b., …, 4. Tungate (Austr.) 6 b., 5. Kvěch (ČR) 5 b., 6. Krčmář 3 b.

4. čtvrtfinálová skupina: 1. Bewley 10 b., 2. Jensen 9 b., 3. Lebeděvs 7 b., …, 4. Bellego (Fr.) 5 b., 5. Ivačič (Slovin.) 4 b., 6. Covatti (Ita.) 0 b.