„Tyjo, dobře to tam našel mezi betonama - viděls, Řezňo?“ okomentoval šikovné ruce skórujícího ruského útočníka Šošnikova jeden ze štamgastů a napil se dlouze z půllitru. Ten večer naposledy. Hodiny ukazovaly 19.59 - nejvyšší čas dopít, zaplatit a vypadnout. „Tak ahoj zase v roce 2022,“ pokynul spolustolovníkům na rozloučenou odcházející štamgast se smyslem pro černý humor. Sportovním přenosům U Votroka k nelibosti návštěvníků zazvonila hrana. Na jak dlouho, nikdo neví. Od půlnoci Česko vstoupilo do čtvrtého stupně epidemického systému PES a tento hlídač nikoho do hospod, barů a restaurací nepustí.

Za barem už vůbec není důvod k dobré náladě. „Kdyby nám někdo řekl, že v restauračních zařízeních se nakazilo třeba 20 procent lidí, tak nikdo proti tomu ani necekne a pochopí to. Nákaza v restauracích ale nikde ve velkém prokázána nebyla a akorát se po nás vozí a slibované kompenzace v nedohlednu,“ myje za barem vyprázdněné půllitry výčepní Martin Ságner. Jeho tričko má na zádech slogan známého výrobce piva - nápis „Život je hořký. Bohudík“ působí ve světle nynějších okolností přinejmenším ironicky. „Teď je ten život hořký opravdu hodně,“ trpce se pousmál provozovatel baru, který se opět od pátečního dne vrátí k systému dosti limitovaného výdejního okénka.

Sport bar U Votroka odkazuje na to, že jeho provozovatel žil 30 let v Hradci Králové. „Dvacet let to byl jen název. V letošním roce to ale došlo naplnění - člověk si opravdu připadá jak otrok.“

Překotný vývoj situace typu "dneska tak a zítra onak" ale nemůže vyloučit, že za pár dní může přijít další změna. Platný nouzový stav totiž zatím trvá do 23. prosince. Vláda ve čtvrtek sice rozhodla, že bude usilovat o jeho prodloužení o 30 dní, ale tento návrh musí v úterý 22. prosince schválit Sněmovna. „Ani by mě moc nepřekvapilo, kdyby to neprodloužili,“ zauvažoval nahlas Martin Ságner a svou myšlenku podpořil zajímavou úvahou: Pokud dnes vláda nenajde při jednání o státním rozpočtu kompromisní variantu, aby vyhověla požadavku komunistů přesunout 10 miliard z kasy ministerstva obrany do rezerv, tak je schválení rozpočtu v reálném ohrožení. „Bych se pak nedivil, kdyby se komunisté příští týden šprajcli, řekli NE a prodloužení nouzového stavu nepodpořili. To bych pak hned 24. prosince v 10 hodin otevřel. Je to ale absurdní představa, že by moje živnost stála a padala na rozhodnutí komunistů,“ pousmál se paradoxní možnosti a zvedá židle „na ježka“. Jak dlouho zůstanou nohama směřujícíma ke stropní klenbě, je ve hvězdách.