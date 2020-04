Podívej se na mě, jak to mám přerostlý a šedivý, to je hrůza. Zhruba takové věty vycházejí z úst mnoha dívek a dam, zvláště těch krátko střižených. Uzavřená kadeřnictví si už podle mnohých zákaznic (ale i zákazníků) vybírají svoji krutou „estetickou daň“.

Kadeřníci či kosmetičky by sice mohli vyrazit k zákazníkům domů, zákon to nezakazuje, ve strachu o vlastní zdraví to ale většinou nedělají.

„Žádná normální kadeřnice by u zákazníků nestříhala. Mám strach o rodinu, abych domů nezavlekla nákazu. Také se naše práce nedá v domácích podmínkách udělat tak dobře jako v kadeřnictví,“ vysvětluje Radka Kyrychová z Vlčnova na Uherskohradišťsku.

Centrální doporučení

„Mohu mluvit za Asociaci kadeřníků ČR, a ano, sice máme možnost navštívit zákazníky doma, ale nedoporučujeme to,“ říká majitel kadeřnického Studia Václav Pražák. „Nemůžeme mít odstup od zákazníka dva metry. To prostě nejde. Naopak, jste dlouho vedle něj, dotýkáte se jej. Kdyby byl nakažen, přenos je stoprocentní,“ dodává.

Kadeřníci či kosmetičky jsou většinou živnostníci, a v tuto chvíli tak nemají žádné příjmy, většina z nich žije z úspor.

„Mně pomůže manžel, je zaměstnaný, takže i v případě, že by nechodil do práce, mu zaměstnavatel bude něco platit. Ale mám kamarádky, taky kadeřnice, které žijí samy. A navíc třeba splácejí hypotéku na byt. Ty moc dlouho s úsporami nevystačí,“ popisuje kadeřnice Hana Nečasová. I jí volají denně zákaznice, zda je neostříhá doma. Odmítá to. Zdraví je přednější.

Na dálku tak kadeřnice posílají aspoň drobné rady zákaznicím. „Pokud si koupí barvu v drogerii, tak raději o tón světlejší, aby nenadělaly nějakou paseku,“ radí kadeřnice Simona z Náchoda. Těžko se prý taková „zkáza“ napravuje.