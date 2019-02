VÝCHODNÍ ČECHY - Zima se pomalu blíží, a tak lyžařské areály dokončují přípravy na letošní zimní sezonu. Téměř všechny jsou hotovy, takže nyní záleží už jen na počasí.

Ve Skiparku Černý Důl se nyní dolaďují detaily, vše ostatní je připraveno. V areálu, který letos získal ocenění a stal se šestým největším v republice, tentokrát kvůli teplé loňské zimě investovali jen tři miliony.



„Vyměnili jsme lana u lanovek, upravili parkoviště a odbavovací systém. Také jsme areál vybavili bezpečnostními prvky, jako jsou matrace nebo sítě, čímž se nám snížila úrazovost až o osmdesát procent,“ uvedl marketingový manažer Radek Etrych.



Ceny skipasů se v Černém Dole měnit nebudou a zůstávají na 490 korunách za celý den. „Jsme spíše rodinný areál, terény nejsou náročné. Asi polovinu návštěvníků tvoří cizinci z Nizozemí a dokonce také z Dánska a Norska,“ dodal Etrych.



Černý Důl by měl do dvou let proinvestovat asi 150 milionů korun. Peníze půjdou do osvětlení nezbytného pro noční lyžování nebo do výstavby budov služeb. Vše ovšem záleží na zimě, protože podle Radka Etrycha jsou pro areál jediným příjmem peníze z lyžování.



Ve Skiareálu Petříkovice, jehož sjezdovky se rozkládají na úpatí Jestřebích hor, letos investovali spíše do údržby. „Opravili jsme elektriku a máme nové pásy na rolbu. Kdyby sezona začala prvního prosince, byli bychom rádi,“ uvedl Jan Boček ze Skiareálu Petříkovice. Na začátku sezony budou platit ještě staré ceny skipasů. Celodenní lyžování tak dospělého člověka vyjde na 350 korun.



„Během Vánoc budeme trošku zdražovat, aby se nám pokryla režie, protože zdražila elektřina i nafta. Nepůjde ale o velké navýšení cen,“ objasnil Jan Boček.



Areál využívá také umělého zasněžování. Pro lyžaře či snowboardisty je zde asi 2800 kilometrů upravených sjezdových tratí, dva vleky a pro děti je nově nainstalován dětský lyžařský vlek dlouhý šedesát metrů.