Největší česká automobilka Škoda Auto přichází s prvním „kombíkem“ u modelové řady Superb. Ačkoliv se již delší dobu objevují v médiích rozporuplné obrázky maskovaných testovacích vozů, podobu nového Superbu Combi firma představí až na autosalonu ve Frankfurtu.

Zatím jen silueta

„Už nyní jsme však odhalili siluetu vozu a několik detailů, které napoví, jak bude vůz vypadat. Kompletní odhalení i bližší informace ale poskytneme až na autosalonu ve Frankfurtu,“ řekl Deníku mluvčí firmy Evžen Krauskopf.

Jak zjistil Boleslavský deník, v současné chvíli finišují přípravy k náběhu sériové výroby nového vozu v Kvasinách.

Výroba začne na podzim

„Předpokládáme, že výroba bude zahájena na podzim. První modely Superb Combi by se na vybraných trzích mohly objevit ještě do konce roku,“ prozradil Deníku Krauskopf. Ceny nového modelu dosud nebyly stanoveny, budou oznámeny později.

Vůz je podle firmy logickým pokračováním modelové řady Superb a nabízí ideální kombinaci všestrannosti a elegance. Kombi verze vlajkové lodi společnosti navazuje na limuzínu, jejíž současná generace si přibližně rok po uvedení na trh našla více jak dvaačtyřicet tisíc majitelů.

Nadčasový design

„Model Superb Combi rozšiřuje tradici nabídky kombi verzí typickou pro vozy Škoda i do vyšších tříd. Svým nadčasovým designem a interiérem dostatečně prostorným pro každou příležitost představuje Superb Combi ideální vůz pro řidiče, vyžadující komfortní vůz spolehlivý za každých okolností,“ uvedl mluvčí. Nový model podle něho nabídne zákazníkům to, na co jsou u vozů Škoda zvyklí: prostorný, všestranný interiér, vysokou užitnou hodnotu a nadčasový design.