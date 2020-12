Ačkoliv není epidemiologická situace na Královéhradecku úplně příznivá a index rizika zde odpovídá čtvrtému stupni systému PES, čtvrteční zmírnění opatření platí i zde. Nové podmínky totiž platí plošně v celém Česku. Nově tak budou moci otevřít všechny obchody bez ohledu na sortiment, které musely mít posledních šest týdnů zavřeno.

Mezi nimi bude i obchod s textilem v Kostelci nad Orlicí, který už téměř 30 let provozuje Bronislava Janšová.

Na rozdíl od jiných obchodníků, kteří dávají najevo zklamání z toho, že se termín otevření posunul z původně avizovaného pondělka až na čtvrtek, je prý mile překvapená. "Byla jsem připravená spíš na ještě horší variantu," říká. Díky dlouhodobě dobrému hospodaření prý dokáže současnou krizi vydržet. Za každou pomoc od státu je podle svých slov ráda, ale bez vlastních úspor by ji rozhodně nezachránila.

Podobně jako obchodníci se na čtvrteční otevření těší i restauratéři. Část hospod sice fungovala v poslední době aspoň přes výdejní okénko, k běžným tržbám ale měli restauratéři daleko. I teď je čekají různá omezení. Maximálně polovina celkové kapacity, nejvíce čtyři lidé u jednoho stolu a otevírací doba ne déle než do 22 hodin. "I tak se ale modlíme za každý otevřený den," říká majitel hradecké Psí boudy Milan Zeman. Ještě v pátek se bál nakoupit více zásob pro případ, že by pondělní otevření nedopadlo. Teď může být rád. Jiní hospodští totiž byli optimističtější a část potravin jim teď až do čtvrtka nevydrží.

Enormní zájem zákazníků očekávají po otevření i kadeřnictví. Přestože kadeřnice nemohly začít obsluhovat zákazníky už včera, i tak byly od pondělního rána v jednom kole.

„Od rána nestíháme brát telefony, kolegyně se střídají v salónu u pevné linky a každá si přeobjednává zákaznice,“ popisuje kadeřnice Martina Valášková z jičínského salonu Wella. Kdo měl objednávku na prosinec, ten má vyhráno. Termín mu zůstává. Jiní musí čekat. „Bude to problém, musíme dodržovat dvoumetrové odstupy, každý zákazník má mít prostor patnáct metrů čtverečních. Abychom se vystřídaly, budeme mít otevřeno až do 22 hodin a také o víkendech,“ upozorňuje na novou provozní dobu.

Na otevření po dlouhé pauze se těší i provozovatelé sportovišť. Ze stanovených podmínek ale dávají najevo velké rozpaky.

„Ve čtvrtek určitě sportoviště otevřeme. Čekáme však na pokyny a metodiku od Národní sportovní agentury. Stále totiž nevíme, jak se vypořádáme s nařízením, které umožňuje jen deset sportovců. Doufáme, že to bude jako na jaře, a toto opatření se bude týkat i rozdělených skupin, aby se hala dala využít v co největší míře,“ vysvětluje předseda TJ Slavia Hradec Králové Jakub Lejsek, pod jehož patronaci patří jedna z největších sportovních hal v republice.

Ten také doufám, že se podaří získat výjimku pro nošení roušek u sportovců. Toto nařízení kritizují i provozovatelé fitness center. I tak se ale chystají téměř všechna fitka v kraji otevřít. Ještě těžší je situace pro bazény, kde jsou náklady na provoz obrovské a při možnosti jen 10 návštěvníků se provoz prakticky nemůže vyplatit.

"Pokud zůstane podmínka 10 lidí, tak neotevřeme vůbec. Pokud by se to zvýšilo třeba na 100 nebo na tu podmínku jednoho člověka na 15 metrů čtverečních, chtěli bychom od pondělí 7. prosince otevřít aspoň plavecký bazén. S otevřením aquacentra už letos nepočítáme," říká ředitelka hradecké správy nemovitostí Jaroslava Bernhardová.