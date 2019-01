Náchod /FOTOGALERIE/VIDEO/ – Soutěž s názvem „Hospůdka roku 2010“, kterou vyhlásil Náchodský deník, a v níž jste mohli vy – čtenáři – po dobu několika týdnů volit to „nej“ restaurační zařízení v náchodském regionu, je v tuto chvíli již u konce.

Jak se po velkém sčítání všech zaslaných hlasů ukázalo, vítěznou hospůdkou se stala „Pivnice U Mlýna“ v Náchodě – Starém Městě. Jedná se o hospůdku, která byla do soutěže přihlášena téměř jako poslední. Avšak lidé, kteří ji navštěvují a mají ji rádi, dokázali prostřednictvím zaslaných hlasů „vyšvihnout“ Pivnici U Mlýna na první místo.



Vedoucí Petr Vašíček nás seznámil s historií Pivnice U Mlýna. „Vzniklo to tu vlastně díky lidem,“ uvedl. „Ti totiž nejdříve chodili posedět si a dát si pivo k Pekařství U Mlýna. Dali si tam pivo, poseděli, občerstvili se…,“ vyprávěl Vašíček o vůbec prvním impulsu, který přišel v červnu 2006 a vedl ke zřízení Pivnice U Mlýna.



Pivnice vznikla v bývalé laboratoři, která se předělala tak, aby vyhovovala všem předpisům a mohla sloužit jako hospůdka.



Lidé se z venkovního posezení přemístili do nových prostor pivnice, na kterou si velice brzy zvykli. Provozovatelé pivnice přizpůsobili otevírací dobu přáním hostů – stálých návštěvníků, jimiž jsou především pivaři z okolí. Otevřeno mají každý den v době od 9 do 20 hodin.



Kromě této skupiny stálých hostů – pivařů navštěvují Pivnici U Mlýna v hojném počtu také cyklisté. „Už několikrát se stalo například to, že lidé chtěli jet na kole na Ostrovy, cestou se stavili u nás – původně na jedno pivo, ale nakonec na Ostrovy ani nedojeli. Zůstali tady a nikam se jim na kole už nechtělo,“ směje se vedoucí Petr Vašíček a dodává, že především pro cyklisty – ale nejen pro ně – slouží v sezoně venkovní zahrádka.



Právě pivo je největším lákadlem, kterému neodolá žádný z návštěvníků pivnice. „Jsme pivnice, zaměřili jsme se především na pití, respektive na pivo,“ říká Vašíček s tím, že krom oříšků, chipsů a podobných drobností u nich nic k jídlu nenajdete. Zato pivo v Pivnici U Mlýna mají bezkonkurenční. „Dbáme na čisté trubky, točíme pouze Primátora – tři druhy: desítku, jedenáctku a dvanáctku,“ upřesňuje Petr Vašíček.

Pivnice U Mlýna dělá svémujménu čest

V poslední pracovní den uplynulého týdne se vydali zástupci Náchodského deníku do Pivnice U Mlýna, aby předali certifikát, na kterém se uvádí, že toto restaurační zařízení je podle čtenářů Náchodského deníku tou „nej“ hospůdkou roku 2010. Kromě toho bylo vylosováno pět hlasujících, kterým distributorka odbytu Eva Benešová předala v pivnici dárky.



Jak to v Pivnici U Mlýna vypadá? Hned po vstupu dovnitř není možné přehlédnout uvítací tabuli, která je umístěna přímo naproti dveřím a na níž se skví ručně, bílou křídou napsaná básnička: „Vítáme vás, pojďte dále, jsme tu pro vás každý den, pro každého úsměv máme, vaše přání plnit chcem. Ať jste u nás spokojeni, to je naše velké přání, nic krásnějšího pro nás není, nežli vaše pousmání. Jsme moc rádi, že vás máme, vy jste naše zlatíčka, děkujeme za náklonnost, končí naše básnička.“



Výčep, stoly, televize – to vše je v první, nekuřácké části restauračního zařízení. Druhá část je kuřácká, stolů je v ní podstatně více a lidí jakbysmet. Jedná se povětšinou o stálé hosty, kteří sem takřka dennodenně chodí na jedno, dvě, tři… piva.



„Chodím sem každý den, mimo sobotu. Mají tu totiž dobré pivo. Obsluha je bezvadná,“ nemohl si vynachválit „svou“ oblíbenou hospůdku 80letý Zdeněk Skořepa z Náchoda, který bydlí pouhých padesát metrů od Pivnice U Mlýna. „Manželka doma uklízí, abych jí při tom uklízení moc nepřekážel, šel jsem raději na pivo,“ svěřil se s důvodem páteční návštěvy veselý pan Skořepa.



„Chodím sem hlavně kvůli kamarádům, líbí se mi tu,“ řekl nám 66letý Josef Hencl, který bydlí rovněž blízko, podle svých slov „hnedka naproti“, a do pivnice chodí v průměru čtyřikrát za týden. „Někdy však také třikrát za den,“ se smíchem dodává jeden z jeho kamarádů od stolu.

“Oceňuji tu klidné prostředí, pohodu, dobré lidi a hlavně dobré pivo,“ má jasno v tom, proč navštěvuje – většinou obden – pivnici další ze stálých hostů, 42letý Josef Ryšavý z Náchoda. Ten si rovněž nemohl vynachválit obsluhu. „Obsluha je suprová, holky jsou moc fajn,“ nechal se slyšel Ryšavý, který to má z pivnice domů rovněž jen malý kousek.



Vladimír Samek, 62letý stálý návštěvník Pivnice U Mlýna, to má do své hospůdky zhruba 150 metrů daleko. „Chodíme sem s přítelkyní skoro každý den, je tu dobré pivo,“ řekl nám s tím, že přestože jsou v pivnici dvě televizi, fotbalový zápas si ale raději vychutná doma, v klidu. Do pivnice chodí vyloženě za kamarády a na pivo.



46letý Jiří Sýkora chodí do pivnice rovnou z práce. „Scházíme se tu téměř každý den s manželkou po práci, dáme si jedno pivko a pak jdeme společně domů, kde máme plno práce,“ vysvětlil Sýkora s tím, že do pivnice chodí v prvé řadě proto, že tam jsou slušní a příjemní lidé – téměř všichni si tam tykají. „Je to jediná blízká hospoda u nás v Bražci a ve Starém Městě – jinou bližší tu nemáme – to je také jeden z důvodů, proč chodíme právě sem,“ uvedl Jiří Sýkora.