Dvůr Králové - Přesně na den po třetice letech se začalo ve městě opět vařit pivo. Stalo se tak ve zcela novém pivovaru, který nese jméno Tambor.

Ilustrační foto - pivovar | Foto: DENÍK/Bedřich Machek

Jeho vznik souvisí s nálezem zdroje kojenecké vody, kterou čerpá pivovar z vlastní studny z hloubky 130 metrů. Nápad na vybudování pivovaru, který nosil v hlavě majitel Nasik Kiriakovský, tak dostal reálnou podobu. Nové technologické zařízení, které zahrnuje vybavení varny, spilky a ležáckého sklepa s nerezovými tanky, bylo umístěno do již postavených a opravených budov. Královédvorský pivovar uvařil první várku piva, 28. února, přesně po třiceti letech od poslední várky v bývalém pivovaru. Na kvalitu dohlíželi sládci Jaroslav Škrabal z Hodonína a Martin Vrba z Dobrušky. Akci, která byla doplněna o vysvěcení varny se zúčastnila řada hostů, včetně krajského hejtmana Lubomíra France.

S chutí a kvalitou nového piva se budou moci občané seznámit 30. dubna, v době konání tradičního Majálesu. „Mělo by se objevit nejméně ve třech místních restauracích, U Hlaváčků, U Slunce a U Svobodných pánů,“ prozradil Nasik Kiriakovský. S ohledem na omezenou kapacitu nového pivovaru a nově se tvořící sortiment, nechtějí se restauracím vnucovat, očekávají spíš jejich zájem. Kromě Dvora Králové se nový Tambor má objevit také v několika restauracích v Trutnově, Jaroměři a dalších městech regionu. Pivo Tambor dostanou tam, kde se o něj budou dobře starat. Výhledově se počítá i s vlastní restaurací, která vyroste u pivovaru. Vařit se bude jedenáctka, dvanáctka a černá třináctka, všechny ve variantě filtrované, nefiltrované a kvasnicové. Zatím se budou stáčet jen do sudů o objemu padesát, třicet a patnáct litrů s narážečem, který používá plzeňský pivovar. Pro zákazníky, kteří si budou chtít koupit pivo přímo v pivovaru a nemají doma stáčecí zařízení, připravuje pivovar stáčení do speciálních soudků o objemu deset litrů.

Co se týče chuti, nechce být Tambor v žádném případě „europivem“. „Chceme navázat na tradiční způsob vaření. Kvalitní voda, moravský slad a žatecký chmel spolu s dostatečnou dobou ležení by měly vytvořit charakteristickou chuť, plnou a jemně hořkou,“ vysvětlil Kiriakovský.

Protože jsme dostali možnost ochutnat ještě nehotový výrobek, můžeme potvrdit, že se skutečně jedná o jedinečný zážitek. Pěna jako smetana u skutečného piva.

Kromě piva se mohou těšit občané města také na nová pracovní místa. Budou vznikat postupně tak, jak začne nabíhat výroba a distribuce nového královédvorského piva. Tambor je v pořadí osmdesátým malým pivovarem v České republice.