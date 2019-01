Náchod - Pivovar Primátor Náchod letos čeká růst exportu meziročně o 12 až 13 procent k úrovni 28000 hektolitrů, což by byl dosud největší vývoz v historii podniku.

Růst exportu by měl zároveň pivovaru vyrovnat pokles odbytu na českém trhu, který poznamenalo špatné počasí na začátku léta. Celkový výstav by se měl blížit 125 tisícům hektolitrům, což by meziročně bylo asi o procento méně.

Řekové jsou v krizi, ale pivo si dopřávají

Největšími odběratelskými zeměmi náchodského piva jsou Polsko, Rusko, Velká Británie, Francie, Řecko a Slovensko. „Export se více rozprostřel, počet klíčových zákazníků v cizině nám za poslední dva roky vzrostl ze 12 na nynějších 28,” poznamenal ředitel pivovaru Josef Hlavatý.

Za zemi s největším růstem odbytu označil Řecko. Podnik byl úspěšný například i v Jižní Koreji, Litvě a na Ukrajině. Hlavním exportním artiklem je dvanáctistupňový světlý ležák.

Sudové šlo na odbyt lépe než „lahváče”

Na českém trhu se podnik podle Hlavatého musel vyrovnat zejména s horším odbytem do sezonních restaurací, jejichž rozjezd negativně ovlivnilo špatné počasí na začátku léta. Přesto odbyt v sudovém pivu podniku letos mírně vzrostl.

Naopak u lahvového piva Primátor v Česku zaznamenal pokles. Hlavatý to přičetl zostřené cenové konkurenci v segmentu lahvového piva ze strany velkých pivovarů. Hlavním pivem Primátora pro český trh je jedenáctistupňový ležák, který pivovar vyrábí od května 2009.

Na trh dodávají třináct druhů

Pivovar Primátor, který je největším pivovarem v hradeckém kraji, se profiluje jako výrobce speciálních piv. Nyní vyrábí 13 druhů piv. Vaří například i čtyřiadvacetistupňové pivo Primátor Double 24, které patří mezi nejsilnější piva v zemi.

„Pro rok 2012, kdy si pivovar připomene 140. výročí vzniku, uvažujeme o výrobě výročního druhu piva,” řekl Hlavatý. Ohledně výstavu bude mít podnik podle něj za cíl udržet úroveň odbytu v Česku a dál posílit export. (čtk)