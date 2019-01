Náchodsko - Výrobní družstvo Sněžka Náchod, které šije potahy pro automobilový průmysl, vloni začalo pociťovat krizi. Automobilky a jejich dodavatelé už tolik nevyrábí na sklad. Zatímco jindy touto dobou měla firma objednávky na půl roku dopředu, teď jí je sdělují tak na čtrnáct dnů dopředu. Ostatní je hrubý výhled.

Pivovar Primátor. | Foto: DENÍK/Jiří Špreňar

„Je to mnohem těžší na organizaci výroby, na plánování i na finance," vysvětluje předseda družstva Miloslav Čermák. Sněžka proto musela začít řešit, co dál. „Vyhodnotili jsme, že to není záležitost jednoho měsíce, ale pokles bude dlouhodobý," říká Čermák.

Celá skupina, neboť k samotné náchodské Sněžce patří ještě pět jejích dceřiných firem, proto postupně propouští 150 lidí. Cizincům neprodlužovaly pobyt, zaměstnanci se smlouvou na dobu určitou skončí během čtyř pěti měsíců, další dostávají odstupné.

„Zcela logicky automobilový průmysl nebude mít zelenou a půjde dolů, proto firmu zmenšujeme. Cíl je, aby prosperovala dál, abychom zůstali v plusu," vysvětluje Čermák. Pokles v objemu zakázek odhaduje kolem dvaceti procent. „Je zajímavé, že u vozů vyšší třídy to znát není. Objednávky jdou dolů nejvíce u aut nižší třídy," doplňuje.

To červenokostelecký závod společnosti Saar Gummi, která vyrábí gumová těsnění do automobilů, předpokládá vytvoření padesáti nových pracovních míst. „Mírně klesající trh nahrazujeme náběhem výroby pro nové automobily jako je třeba nová Škoda Octavia či nový Ford Transit," uvedl jednatel společnosti Jan Tichý.

Objednávek na letošní rok mají dost a výroba pro získané zakázky v ročním vyjádření za více než miliardu bude nabíhat v následujících dvou až třech letech.

Společnost se pustila do budování nového vývojového a zkušebního centra. Přijde na 85 milionů. „Posílíme nejen vlastní soběstačnost a úroveň, ale staneme se klíčovým poskytovatelem technické podpory pro ostatní závody nejen v Evropě, ale i USA, Číně, Indii a Brazílii," dodává Tichý.

Kromě toho nákladem 250 milionů připravují vlastní výrobu gumárenských směsí.

Broumovská textilka Veba předpokládá pokračování úspěšného podnikání a další růst výkonu o šest až deset procent.

„Vyvážíme přes 90 procent produkce, zahraniční trhy a zákazníci jsou pro nás klíčovým faktorem. Na trzích zemí západní Afriky jsme v sortimentu bavlněných brokátů lídrem a očekáváme další vzestup prodejů našeho zboží o asi 200 milionů korun," říká ředitel společnosti Josef Novák.

Textil chtějí vozit i do Perského zálivu

Rezervace zakázek pokrývají už výrobu na první čtvrtletí. Nově se chce Veba prosadit i na trzích centrální a východní Afriky a arabských trzích v Perském zálivu. Své možnosti firma rozšiřuje třeba vloni nově instalovaným výrobním zařízením na digitální potisk. Letos rozšíří tkalcovské a úpravárenské kapacity a zaměří se na nové technologie. Investuje do toho všeho zhruba 300 milionů korun.

Optimisticky hledí do letošního roku českoskalický výrobce zemědělských strojů Farmet. „Plánujeme a připravujeme výrobní kapacity na další růst tržeb. Zájem o zemědělské produkty je celosvětově signalizován, a tak zemědělci investují do budoucí úrody," sděluje ředitel firmy Karel Žďárský.

Jídlo je nezbytné, tak je zájem o stroje

Společnost vyváží asi osmdesát procent produkce. „Zdá se, že si svět uvědomuje, že zajištění dostatku potravin je prioritní, a tak očekáváme slušný zájem o stroje a technologie na naších cílových trzích," míní Žďárský. Firma posunula odbytiště až za Ural, prodává v Rusku či Kazachstánu, má několik dealerů už i na Sibiři.

Do jara už má nasmlouvánu větší část produkce. „Největší nárůsty očekáváme v Rusku. Potenciál je tam obrovský. Budeme se snažit o posílení v Kazachstánu," prozrazuje Žďárský.

Společnost investuje průběžně do výzkumu a vývoje. Letos chce navíc dokončit třeba výstavbu haly tepelného zpracování opotřebitelných dílů či robotizovaného svářecího pracoviště a další stavby.Vše v celkové hodnotě asi sto milionů korun.

Pivovar chce vyvážet víc

Investovat bude i náchodský pivovar Primátor. Po dvaceti letech se má měnit technologie plnění láhví. „Mělo by to přinést další posun v kvalitě a především v dlouhodobé chuťové trvanlivosti našich piv," vysvětluje Markéta Flousková, která má v pivovaru na starosti marketing. Rozšíří se také skladové kapacity.

Na domácím trhu se připravují spíše na stagnaci či pokles odbytu a neochotu lidí utrácet. „Projevuje se to i postupným přesunem konzumace piva z hospod do domácího prostředí," dodává Flousková. Pivovaru se daří na zahraničních trzích, vyváží už čtvrtinu toho, co uvaří. „Chtěli bychom dále posílit naše exportní aktivity. Dlouhodobě se nám moc nedaří v německy mluvících zemích, kde bychom chtěli výrazněji prorazit," uvádí Flousková.