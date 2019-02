Dramatický pokles poptávky po nových bytech způsobila hospodářská krize. Menší poptávka je i po starších bytech v panelových domech, jak řekli zástupci stavebních firem a realitních kanceláří.



„V hradeckém kraji se nyní prakticky žádné bytové domy stavět nezačínají, developeři nové zakázky nevypisují. Běží jen stavby rodinných domků,“ řekl generální ředitel stavební společnosti BAK Trutnov Dušan Čížek. Kupci jsou podle něj nyní opatrnější a při velké nabídce, mnohde podpořené i slevami, s rezervacemi nespěchají.



BAK, který je největší stavební firmou v kraji, žádný bytový projekt v regionu nyní nechystá. „Bylo by to riskantní. Nevidíme prostor k prodeji,“ řekl Čížek. Vloni BAK v Trutnově dokončil projekt s 29 byty, z nichž ještě osm zůstává volných.



Přestalo se stavět



Na výrazný pokles zájmu o nové byty reagovala i hradecká stavební společnost Fato, která už v krajském městě postavila desítky bytů. „Tempo jsme zvolnili. Další dva domy s asi 50 byty bychom v hradecké lokalitě Podzámčí chtěli začít stavět v letošním druhém pololetí, ač stavba měla začít už loni,“ řekl spolumajitel firmy Fato Jiří Fráňa.



Výrazný pokles poptávky podle něj zasáhl i menší města. V Novém Městě nad Metují Fato počítá se zahájením stavby dalšího domu s 26 byty nejdřív na konci letošního roku, tedy zhruba s ročním zpožděním.



Propad nové výstavby bytů ukázala i čísla Českého statistického úřadu. Vloni se v kraji zahájila stavba jen 407 bytů proti 834 předloni. Celkově počet zahájených bytů loni klesl o 19 procent na 1942.



Zájemce o byty by navíc mohly znejistět i zprávy o problémech některých developerů. Například společnost Eube, která v Hradci stavěla desítky bytů, je od března v insolvenčním řízení. „Příčinou potíží je větší množství rozestavěných projektů a souběžně s tím i velké množství neprodaných bytů,“ uvedl Allan Jírek z firmy Eube.



Eube například stála u zahájení projektu výstavby 136 bytů v hradecké čtvrti Třebeš. Nyní tento už prakticky dokončený projekt vlastní firma Residence Park Třebeš z finanční skupiny Raiffeisen.



Desítky neprodaných bytů jsou nyní i v jiných lokalitách. Společnost Orco ve třetí etapě projektu Plachta v atraktivní lokalitě hradeckých Malšovic postavila 135 bytů, z nichž neprodaných je nyní asi čtvrtina. Třípokojový byt Orco podle internetové prezentace nabízí od asi 3,2 milionu korun bez DPH.



Startovací „jedou“



Na slabou poptávku si nestěžuje hradecká radnice, která nyní dokončuje přes 70 nájemních bytů takzvaného startovacího bydlení pro mladé. „Čekáme ještě větší zájem než v minulosti, kdy na jeden byt byli tři až čtyři uchazeči,“ řekl náměstek radnice Josef Malíř. Zatím město postavilo asi 100 startovacích bytů. Mladí nájemníci v prvních třech letech platí zvýhodněné nájemné.

ČTK