Východní Čechy /INFOGRAFIKA/ - O peníze přišel kvůli porušení léčebného režimu každý 44. „marod“. Výmluvy hříšníků typu, že například neslyšeli zvonek, neobstojí.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Kvůli porušení léčebného režimu přišlo letos o celou nebo aspoň o část nemocenské už 360 Východočechů. Takovýmto trestem skončila každá 44. kontrola nemocenské. Vyplývá to z údajů za první tři čtvrtletí letošního roku, které zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).



Celorepublikově kontroloři vzali nebo snížili nemocenskou 2549 lidem. „Postihů bylo uloženo o 538 víc než ve stejném období loňského roku,“ řekla mluvčí ČSSZ Jana Buraňová.



Kontrolu dodržování léčebného režimu provádějí pověření zaměstnanci ČSSZ na základě vlastního výběru nebo z podnětu ošetřujícího lékaře, úřadu práce či zaměstnavatele. Prokazují se „průkazem zaměstnance orgánu nemocenského pojištění pověřeného kontrolou“. Práceneschopní občané jsou povinni prokázat svou totožnost a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce, do kterého kontrolor napíše datum, čas kontroly a podepíše se.



Pokud kontrolor zjistí podezření z porušení režimu, ČSSZ předá záznam o kontrole kontrolovanému, jeho ošetřujícímu lékaři a zaměstnavateli. Podezření se následně ověřuje ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem.



Jestliže se potvrdí, že režim byl skutečně porušen, zahájí Správa sociálního zabezpečení řízení, jehož výsledkem může být rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského. Za závažné porušení může uložit dokonce pokutu až do výše 10 000 korun.



V celém Česku provedla ČSSZ v lednu až září přes 141 tisíc kontrol, to je asi o 36 procent více než ve stejném období roku 2009.

#nahled|https://g.denik.cz/37/9e/nemocenska_graf_kontroly_051110_denik_flash_big.jpg|https://g.denik.cz/37/9e/nemocenska_graf_kontroly_051110.jpg|Kontroly dodržování nemocenské za první tři čtvrtletí a počet postihů#

(kim, čtk)